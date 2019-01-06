© BirGün Gazetesi

06 Ocak 2019

GÜNCEL YAZILAR

TÜMÜ

Malta’ya gidenler, Suriye’den gelenler

Sosyalizmin abecesidir, “işçilerin vatanı yoktur” deriz hep. Bu sözün ne anlama geldiği...
FATİH YAŞLI FATİH YAŞLI -
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Market poşeti kadar değeri olmayan bir yazı

“Bir kültür bir veri birikiminden ibaret olmayıp aynı zamanda bunların süzgeçten geçirilmesi...
ÜMİT ALAN ÜMİT ALAN -
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Nev-zuhur Osmanlı’nın Hindistan seferi

Üstlendiği emperyalizmin BOP projesi taşeronluğu iflasla biten, Ortadoğu-Arap dünyasından dışlanan ve dolayısıyla...
KAMURAN KIZLAK KAMURAN KIZLAK -
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Çünkü kusmak üzereyim

Bir kadın, akademisyen Ceren Damar, akademide, bir hukuk fakültesi öğrencisi tarafından, tabancayla,...
ALİ MURAT İRAT ALİ MURAT İRAT -
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Premier Lig Seyir Defteri: Yeni senenin ilk gününde Goodison Park

Geçen yazıda o futbol şehrini ve kırmızılı takımını Arsenal karşısında oynadıkları maç...
ZİYA ADNAN ZİYA ADNAN -
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Enflasyon ve teknoloji

teknosafari.com yayın koordinatörümüz Serhat Ayan geçen hafta açıklanan aralık ayı enflasyon oranlarıyla...
TİMUR AKKURT TİMUR AKKURT -
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Vergilerimizle yalan bir tarih yazıyorlar

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Sayıştay’ın 2017, TRT...
ERK ACARER ERK ACARER -
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GÜNCEL

GÜNCEL

Ukrayna’da 2 Türk öğrenciyi katleden şahıs tutuklandı

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Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrencileri öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. 'tasarlayarak canavarca hisle ve...
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SPOR

Eren Derdiyok’a dört talip var

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen günlerde futbolcular Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında...
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SPOR

Karius’tan ‘Fabri’ sorusuna sert yanıt

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Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya...
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SİYASET

Bu rejim ancak kriz üretir

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BİRGÜN / İZMİR Birleşik Haziran Hareketi Güzelyalı / Hatay Meclisi, "Ekonomik Kriz, Yerel Seçimler,...
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ÖZEL

Oyalama taktiği

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’den askerlerini çekme kararı alan ABD’nin görevleri arasında “Kürtlerin katledilmemesini sağlamak” olduğunu...
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SEÇTİKLERİMİZ

GÜNCEL

Ankara kar altında

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Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu sürdü Etkili olan kar yağışı dolayısıyla il...
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GÜNCEL

Paralı poşeti protesto için alışverişe eşekle geldi

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Niğde’de bir kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek amacıyla market alışverişine eşekle geldi. Niğde'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, Çevre ve...
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SAĞLIK

‘Yarışma programları ruh sağlığını olumsuz etkiliyor’

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Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Savran, televizyon programlarındaki yarışmaların, ruh sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. DHA'nın haberine göre Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...
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MEDYA

TGS’den ‘Sözcü’ açıklaması: Kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor

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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sözcü Gazetesi yöneticilerinin sendika üyesi çalışanlara üç gündür yoğun istifa baskısı uyguladığına yönelik açıklama yaptı. TGS'nin “Birçok yazarı, çalışanı, hatta...
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DÜNYA

Hollanda’da bir araştırma: Türkiye’den bin 20 kişi, ‘beyin göçü’ için başvuru yaptı

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Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) verilerine göre, geçen yılın 11 aylık bölümünde Türkiye'den 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişi 'beyin göçü' için Hollanda'ya başvuru yaptı.
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BİRGÜN ÖZEL

ÖZEL

Çizgilerin ardında özgürlük

Burak Abatay -
Çünkü çocuk dediğimiz şey ele avuca sığmaz. Süper kahramanların elleriyle demirleri eğmesi gibi Lina da düz çizgileri...
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ÖZEL

Oyalama taktiği

HÜSEYİN ŞİMŞEK -
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’den askerlerini çekme kararı alan ABD’nin görevleri arasında “Kürtlerin katledilmemesini sağlamak” olduğunu...
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Bakan neredeyse ölenleri suçlayacak

ÖZEL Sebahat Karakoyun -
Çorlu ve Ankara’da 34 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazalarında...

YÖK’ün şiddeti güvenliği artırarak çözmeye çalışmasına...

ÖZEL Mustafa Kömüş -
YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve çoğu...

Tayvan Boğazı Çin için hayati önemde

ÖZEL RIFAT KIRCI -
Xi Jinping’in orduya savaşa hazır hale gelmesi çağrısının ardından...

Et ve Süt Kurumu’nun marketlerinde et...

ÖZEL HÜSEYİN ŞİMŞEK -
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyetlerini...

Soğan yoksa pasta yesinler

EKONOMİ Ozan Gündoğdu -
TÜİK enflasyonu 407 mal grubundan derlediği fiyatlarla hesaplıyor. Aralık...

‘Demokratik seçimler’ mi dediniz?

ÖZEL Uğur Koç -
Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...

‘Din kardeşliği’nden ‘Suriyeli istemiyorum’a

GÜNCEL MEHMET EMİN KURNAZ -
Türkiye’de göçmenlere karşı ırkçı söylemler artıyor. Son olarak yılbaşı...

Kampüste şiddetin nedeni ticari bakış

GÜNCEL Mustafa Kömüş -
Çankaya Üniversitesi Araştırma görevlisi Ceren Damar’ın öğrencisi tarafından katledilmesi...

BİRGÜN PAZAR

Gülriz…

BİRGÜN PAZAR yonetici -
EREN AYSAN Ülkemiz tiyatrosunun en kıymetli isimlerinden Gülriz...
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Tadımlık

BİRGÜN PAZAR Haydar Ergülen -
Güzel sözcük. Hemen ‘yolluk’ sözcüğünü çağrıştırıyor. İkisi de lezzeti çağrıştırıyor elbette. Aslında...
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‘Bütünsel insan’ olma takıntısı

BİRGÜN PAZAR yonetici -
GENCER ÇAKIR - Sosyolog Bu yazının tezi şudur:...
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Marx; Facebook ve Cambridge Analytica hakkında...

BİRGÜN PAZAR yonetici -
CHRISTIAN FUCHS Twitter, kendisinin “ insanların şu an...
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İnsanlar memeli koyun düşler mi?!

BİRGÜN PAZAR Anıl Aba -
Konsol oyunlarına, çok vakit aldıklarından, fazla bulaşmamakta fayda var. Ancak takip ettiğim...
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Yiten hayatlar için birlikte mücadele...

BİRGÜN PAZAR Burak Abatay -
2000 yılında ‘Neresindeyim’ adlı albümüyle hayatımıza girmiş ve sonrasında da ‘Su Gibi’...
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Mali kurumların kaçınılmaz evrimi: Bir 2099...

BİRGÜN PAZAR yonetici -
Bilin Neyaptı - Akademisyen Dünyanın ikinci milenyum itibarıyla...
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Feminist yazar Fawzia Afzal Khan: Kadın...

BİRGÜN PAZAR yonetici -
hande gazey Fawzia Afzal Khan, şu an ABD’deki...
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GÜNDEM

GÜNCEL

Bulduğu gök taşlarında insan figürleri olduğunu iddia...

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Aydın'ın Didim ilçesinde Rumi Çatıkkaş, geçen Eylül ayında bulduğu 5 gök taşından birinin üzerinde hayvan ve insan...
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GÜNCEL

2018’de 164 bin kişi adını değiştirdi

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İçişleri Bakanlığından, geçen yıl vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliğinin yapıldığı...
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GÜNCEL

İBB uyardı: Kar başlıyor

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AFET Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu geceden itibaren İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
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GÜNCEL

Paralı poşeti protesto için alışverişe eşekle geldi

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Niğde’de bir kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek amacıyla market alışverişine eşekle geldi.
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GÜNCEL

Çilekte ‘erkek fide’ krizi: Fiyatlar ikiye katlandı

yonetici -
Antalya'nın Serik ilçesinde, çilekte bu yıl ilk defa ortaya çıkan ve meyve vermediği için 'erkek fide' olarak...
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GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı’ndan NYT’ye tekzip: Beyin göçü haberindeki veriler...

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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, The New York Times (NYT) gazetesinin Türkiye'den ülke dışına yapılan beyin göçü haberindeki...
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GÜNCEL

ABD’de çocuklarına organik diyet yaptıran Türk aileye...

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ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan Türk aile, Çocuk Hizmetleri Servisi (DCS) tarafından kendilerinden alınan 6 yaşındaki ikiz çocuklarını...
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GÜNCEL

Arkadaş şakası ölümle bitti

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Osmaniye’de arkadaşlarıyla birlikte otomobilin bagaj kapağına oturan, diğer arkadaşının da şaka amaçlı birden gaza basması sonucu araçtan...
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DÜNYA

BİRGÜN KİTAP

Sabahattin Ali’nin kitapları artık telifsiz

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Sabahattin Ali’nin eserlerini yayımlama hakkı bugüne kadar Yapı Kredi Yayınları’nın elindeydi. Sabahattin Ali’nin ölümünün ardından...
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İmge Kitabevi Yayınları’ndan 11 yeni kitap

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İmge Kitapevi, 2019'u Koffi Kwahulé, Wajdi Mouawad, Mustafa Durmuş, Metin Özbek, Erol Çankaya'nın kitaplarıyla...
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Paul Tremblay’den yeni roman: Şeytan Kayası

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2015 Bram Stoker Ödülleri’nde Romanda Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülen 'Kafamdaki Hayaletler' ile Stephen King’i korkutmayı başaran...
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Kirpiklerdeki çığlık

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Sude Hemhal Nazım birimi, ölçü, kafiye, uyak ve daha böylece uzayıp...
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Kendi ateşinde yanmak

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Deniz Zeka - Meltem Sezen Kılıç Nermin Yıldırım son kitabı Misafir’de...
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“Müzikte Romantik Dönem Bestecileri” raflardaki yerini aldı

BİRGÜN KİTAP yonetici -
Klasisizmin her bakımdan kuralcılığına başkaldıran Romantik Dönemin müzik duayenleri, Serhan Bali’nin “Müzikte Romantik Dönem Bestecileri”nde...
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E-GAZETE

BirGün yeni yıl seti hazır!

Özenle hazırlanmış BirGün Yeni Yıl seti, dukkan.birgun.net adresinde satışa çıktı.
GÜNCEL yonetici -

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KÜLTÜR SANAT

KÜLTÜR SANAT

İran’ın yasaklı yazarının “Kör Baykuş”u sahnede

yonetici -
Yazıldığı günden bu yana kendi ülkesinde yasaklı olmasına rağmen birçok dile çevrilen...
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KÜLTÜR SANAT

500 yazar Çukurova’da okurlarıyla buluşuyor

yonetici -
Adana’da düzenlenen 12. Çukurova Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yılın ilk kitap...
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ÖZEL

Çizgilerin ardında özgürlük

Burak Abatay -
Çünkü çocuk dediğimiz şey ele avuca sığmaz. Süper kahramanların elleriyle demirleri eğmesi...
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KÜLTÜR SANAT

Ankara’da “ilk randevu”

BİRGÜN ANKARA -
Feniks Art-Müzikal Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği, “İlk Randevu Müzikali” Çarşamba ve Perşembe günü...
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KÜLTÜR SANAT

Cemal Süreya anılıyor

yonetici -
2. Yeni şiirinin öncü isimlerinden Cemal Süreya ölümünün 29. yılında anılıyor.
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KÜLTÜR SANAT

Yılın ilk hafta sonunda tiyatroseverler için 9 Oyun

yonetici -
Yaşanan her olay döner dolaşır tiyatro metinlerinin arasına sızar. Tiyatro bazen hayallerle...
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