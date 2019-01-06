© BirGün Gazetesi

GÜNCEL
Malta’ya gidenler, Suriye’den gelenler
Sosyalizmin abecesidir, “işçilerin vatanı yoktur” deriz hep. Bu sözün ne anlama geldiği...
Market poşeti kadar değeri olmayan bir yazı
“Bir kültür bir veri birikiminden ibaret olmayıp aynı zamanda bunların süzgeçten geçirilmesi...
Nev-zuhur Osmanlı’nın Hindistan seferi
Üstlendiği emperyalizmin BOP projesi taşeronluğu iflasla biten, Ortadoğu-Arap dünyasından dışlanan ve dolayısıyla...
Çünkü kusmak üzereyim
Bir kadın, akademisyen Ceren Damar, akademide, bir hukuk fakültesi öğrencisi tarafından, tabancayla,...
Premier Lig Seyir Defteri: Yeni senenin ilk gününde Goodison Park
Geçen yazıda o futbol şehrini ve kırmızılı takımını Arsenal karşısında oynadıkları maç...
Enflasyon ve teknoloji
teknosafari.com yayın koordinatörümüz Serhat Ayan geçen hafta açıklanan aralık ayı enflasyon oranlarıyla...
Vergilerimizle yalan bir tarih yazıyorlar
CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Atila Sertel, Sayıştay’ın 2017, TRT...
Ukrayna’da 2 Türk öğrenciyi katleden şahıs tutuklandı
Ukrayna'da eğitim gören Türk öğrencileri öldürdüğü gerekçesiyle adliyeye getirilen zanlı Hüsnü Can Ç. 'tasarlayarak canavarca hisle ve...
Eren Derdiyok’a dört talip var
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen günlerde futbolcular Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezonun geri kalan kısmında...
Karius’tan ‘Fabri’ sorusuna sert yanıt
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, siyah-beyazlı ekibin Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Antalya...
Bu rejim ancak kriz üretir
BİRGÜN / İZMİR Birleşik Haziran Hareketi Güzelyalı / Hatay Meclisi, "Ekonomik Kriz, Yerel Seçimler,...
Oyalama taktiği
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’den askerlerini çekme kararı alan ABD’nin görevleri arasında “Kürtlerin katledilmemesini sağlamak” olduğunu...
SEÇTİKLERİMİZ
Ankara kar altında
Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu sürdü Etkili olan kar yağışı dolayısıyla il...
Paralı poşeti protesto için alışverişe eşekle geldi
Niğde’de bir kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek amacıyla market alışverişine eşekle geldi. Niğde'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, Çevre ve...
‘Yarışma programları ruh sağlığını olumsuz etkiliyor’
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Savran, televizyon programlarındaki yarışmaların, ruh sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. DHA'nın haberine göre Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...
TGS’den ‘Sözcü’ açıklaması: Kendi çalışanlarının anayasal hakkını yok sayıyor
Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sözcü Gazetesi yöneticilerinin sendika üyesi çalışanlara üç gündür yoğun istifa baskısı uyguladığına yönelik açıklama yaptı. TGS'nin “Birçok yazarı, çalışanı, hatta...
Hollanda’da bir araştırma: Türkiye’den bin 20 kişi, ‘beyin göçü’ için başvuru yaptı
Hollanda Göç ve Vatandaşlık Kurumu (IND) verilerine göre, geçen yılın 11 aylık bölümünde Türkiye'den 1020 akademisyen ve yüksek eğitimli kişi 'beyin göçü' için Hollanda'ya başvuru yaptı.
BİRGÜN ÖZEL
Çizgilerin ardında özgürlük
Çünkü çocuk dediğimiz şey ele avuca sığmaz. Süper kahramanların elleriyle demirleri eğmesi gibi Lina da düz çizgileri...
Oyalama taktiği
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye’den askerlerini çekme kararı alan ABD’nin görevleri arasında “Kürtlerin katledilmemesini sağlamak” olduğunu...
Bakan neredeyse ölenleri suçlayacak
Çorlu ve Ankara’da 34 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazalarında...
YÖK’ün şiddeti güvenliği artırarak çözmeye çalışmasına...
YÖK, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve çoğu...
Tayvan Boğazı Çin için hayati önemde
Xi Jinping’in orduya savaşa hazır hale gelmesi çağrısının ardından...
Et ve Süt Kurumu’nun marketlerinde et...
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı faaliyetlerini...
Soğan yoksa pasta yesinler
TÜİK enflasyonu 407 mal grubundan derlediği fiyatlarla hesaplıyor. Aralık...
‘Demokratik seçimler’ mi dediniz?
Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...
‘Din kardeşliği’nden ‘Suriyeli istemiyorum’a
Türkiye’de göçmenlere karşı ırkçı söylemler artıyor. Son olarak yılbaşı...
Kampüste şiddetin nedeni ticari bakış
Çankaya Üniversitesi Araştırma görevlisi Ceren Damar’ın öğrencisi tarafından katledilmesi...
Gülriz…
EREN AYSAN Ülkemiz tiyatrosunun en kıymetli isimlerinden Gülriz...
Tadımlık
Güzel sözcük. Hemen ‘yolluk’ sözcüğünü çağrıştırıyor. İkisi de lezzeti çağrıştırıyor elbette. Aslında...
‘Bütünsel insan’ olma takıntısı
GENCER ÇAKIR - Sosyolog Bu yazının tezi şudur:...
Marx; Facebook ve Cambridge Analytica hakkında...
CHRISTIAN FUCHS Twitter, kendisinin “ insanların şu an...
İnsanlar memeli koyun düşler mi?!
Konsol oyunlarına, çok vakit aldıklarından, fazla bulaşmamakta fayda var. Ancak takip ettiğim...
Yiten hayatlar için birlikte mücadele...
2000 yılında ‘Neresindeyim’ adlı albümüyle hayatımıza girmiş ve sonrasında da ‘Su Gibi’...
Mali kurumların kaçınılmaz evrimi: Bir 2099...
Bilin Neyaptı - Akademisyen Dünyanın ikinci milenyum itibarıyla...
Feminist yazar Fawzia Afzal Khan: Kadın...
hande gazey Fawzia Afzal Khan, şu an ABD’deki...
Bulduğu gök taşlarında insan figürleri olduğunu iddia...
Aydın'ın Didim ilçesinde Rumi Çatıkkaş, geçen Eylül ayında bulduğu 5 gök taşından birinin üzerinde hayvan ve insan...
2018’de 164 bin kişi adını değiştirdi
İçişleri Bakanlığından, geçen yıl vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 164 bin 173 ad soyad değişikliğinin yapıldığı...
İBB uyardı: Kar başlıyor
AFET Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu geceden itibaren İstanbul genelinde kar yağışının etkili olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
Paralı poşeti protesto için alışverişe eşekle geldi
Niğde’de bir kişi, paralı poşet uygulamasını protesto etmek amacıyla market alışverişine eşekle geldi.
Çilekte ‘erkek fide’ krizi: Fiyatlar ikiye katlandı
Antalya'nın Serik ilçesinde, çilekte bu yıl ilk defa ortaya çıkan ve meyve vermediği için 'erkek fide' olarak...
Cumhurbaşkanlığı’ndan NYT’ye tekzip: Beyin göçü haberindeki veriler...
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, The New York Times (NYT) gazetesinin Türkiye'den ülke dışına yapılan beyin göçü haberindeki...
ABD’de çocuklarına organik diyet yaptıran Türk aileye...
ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan Türk aile, Çocuk Hizmetleri Servisi (DCS) tarafından kendilerinden alınan 6 yaşındaki ikiz çocuklarını...
Arkadaş şakası ölümle bitti
Osmaniye’de arkadaşlarıyla birlikte otomobilin bagaj kapağına oturan, diğer arkadaşının da şaka amaçlı birden gaza basması sonucu araçtan...
Sabahattin Ali’nin kitapları artık telifsiz
Sabahattin Ali’nin eserlerini yayımlama hakkı bugüne kadar Yapı Kredi Yayınları’nın elindeydi. Sabahattin Ali’nin ölümünün ardından...
İmge Kitabevi Yayınları’ndan 11 yeni kitap
İmge Kitapevi, 2019'u Koffi Kwahulé, Wajdi Mouawad, Mustafa Durmuş, Metin Özbek, Erol Çankaya'nın kitaplarıyla...
Paul Tremblay’den yeni roman: Şeytan Kayası
2015 Bram Stoker Ödülleri’nde Romanda Üstün Başarı Ödülü’ne layık görülen 'Kafamdaki Hayaletler' ile Stephen King’i korkutmayı başaran...
Kirpiklerdeki çığlık
Sude Hemhal Nazım birimi, ölçü, kafiye, uyak ve daha böylece uzayıp...
Kendi ateşinde yanmak
Deniz Zeka - Meltem Sezen Kılıç Nermin Yıldırım son kitabı Misafir’de...
“Müzikte Romantik Dönem Bestecileri” raflardaki yerini aldı
Klasisizmin her bakımdan kuralcılığına başkaldıran Romantik Dönemin müzik duayenleri, Serhan Bali’nin “Müzikte Romantik Dönem Bestecileri”nde...
BirGün yeni yıl seti hazır!
Özenle hazırlanmış BirGün Yeni Yıl seti, dukkan.birgun.net adresinde satışa çıktı.
KÜLTÜR SANAT
İran’ın yasaklı yazarının “Kör Baykuş”u sahnede
Yazıldığı günden bu yana kendi ülkesinde yasaklı olmasına rağmen birçok dile çevrilen...
KÜLTÜR SANAT
500 yazar Çukurova’da okurlarıyla buluşuyor
Adana’da düzenlenen 12. Çukurova Kitap Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı. Yılın ilk kitap...
ÖZEL
Çizgilerin ardında özgürlük
Çünkü çocuk dediğimiz şey ele avuca sığmaz. Süper kahramanların elleriyle demirleri eğmesi...
KÜLTÜR SANAT
Ankara’da “ilk randevu”
Feniks Art-Müzikal Tiyatro Topluluğu’nun sahnelediği, “İlk Randevu Müzikali” Çarşamba ve Perşembe günü...
KÜLTÜR SANAT
Cemal Süreya anılıyor
2. Yeni şiirinin öncü isimlerinden Cemal Süreya ölümünün 29. yılında anılıyor.
KÜLTÜR SANAT
Yılın ilk hafta sonunda tiyatroseverler için 9 Oyun
Yaşanan her olay döner dolaşır tiyatro metinlerinin arasına sızar. Tiyatro bazen hayallerle...