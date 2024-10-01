1 ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL / ONS Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.15
Alış
2.937,04 TL
Satış
2.938,01 TL
Çeyrek Altın
%0.07
Alış
4.757 TL
Satış
4.833,03 TL
Yarım Altın
%0.07
Alış
9.514,01 TL
Satış
9.680,74 TL
Tam Altın
%0.07
Alış
18.969,28 TL
Satış
19.273,35 TL
ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
ONS Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.937,04
|2.938,01
|% 0,15
|ONS Altın
|2.650,15
|2.651,03
|% 0,07
|Çeyrek Altın
|4.757
|4.833,03
|% 0,07
|Yarım Altın
|9.514,01
|9.680,74
|% 0,07
|Tam Altın
|18.969,28
|19.273,35
|% 0,07
|Cumhuriyet Altını
|19.409,75
|19.743,43
|% 0,07
|Gremse Altın
|47.129,56
|48.036,47
|% 0,07
|Has Altın
|2.922,35
|2.923,32
|% 0,1
|Çeyrek Altın Eski
|4.668,91
|4.765,45
|% 0,07
|Yarım Altın Eski
|9.337,82
|9.489,77
|% 0,07
|Tam Altın Eski
|18.675,64
|19.067,69
|% 0,07
|22 Ayar Bilezik
|2.672,14
|2.761,73
|% 0,07
|Gremse Altın Eski
|46.689,1
|47.595,76
|% 0,07
|Reşat Lira Altın
|19.527,2
|19.831,57
|% 0,07
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.832,69
|49.946,17
|% 0,07
|Reşat Beşibiryerde
|97.636,01
|99.892,34
|% 0,07
|Ata Altın
|19.409,75
|19.743,43
|% 0,07
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.965,48
|99.892,34
|% 0,07
|Hamit Altın
|19.380,38
|19.978,47
|% 0,07
|Gümüş
|34,17
|34,22
|% 0,3