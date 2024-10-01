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1 Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.15
Alış
2.937,04 TL
Satış
2.938,01 TL
Çeyrek Altın
%0.07
Alış
4.757 TL
Satış
4.833,03 TL
Yarım Altın
%0.07
Alış
9.514,01 TL
Satış
9.680,74 TL
Tam Altın
%0.07
Alış
18.969,28 TL
Satış
19.273,35 TL
Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.937,042.938,01% 0,15
ONS Altın2.650,152.651,03% 0,07
Çeyrek Altın4.7574.833,03% 0,07
Yarım Altın9.514,019.680,74% 0,07
Tam Altın18.969,2819.273,35% 0,07
Cumhuriyet Altını19.409,7519.743,43% 0,07
Gremse Altın47.129,5648.036,47% 0,07
Has Altın2.922,352.923,32% 0,1
Çeyrek Altın Eski4.668,914.765,45% 0,07
Yarım Altın Eski9.337,829.489,77% 0,07
Tam Altın Eski18.675,6419.067,69% 0,07
22 Ayar Bilezik2.672,142.761,73% 0,07
Gremse Altın Eski46.689,147.595,76% 0,07
Reşat Lira Altın19.527,219.831,57% 0,07
Reşat İkibuçuk Altın48.832,6949.946,17% 0,07
Reşat Beşibiryerde97.636,0199.892,34% 0,07
Ata Altın19.409,7519.743,43% 0,07
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.965,4899.892,34% 0,07
Hamit Altın19.380,3819.978,47% 0,07
Gümüş34,1734,22% 0,3