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1 Ziynet Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ziynet Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.45
Alış
2.946,3 TL
Satış
2.946,73 TL
Çeyrek Altın
%0.39
Alış
4.771,61 TL
Satış
4.848,62 TL
Yarım Altın
%0.39
Alış
9.543,22 TL
Satış
9.711,98 TL
Tam Altın
%0.39
Alış
19.027,53 TL
Satış
19.335,54 TL
Ziynet Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ziynet Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.946,32.946,73% 0,45
ONS Altın2.657,622.657,96% 0,33
Çeyrek Altın4.771,614.848,62% 0,39
Yarım Altın9.543,229.711,98% 0,39
Tam Altın19.027,5319.335,54% 0,39
Cumhuriyet Altını19.469,3419.807,14% 0,39
Gremse Altın47.274,2748.191,48% 0,39
Has Altın2.931,572.931,99% 0,39
Çeyrek Altın Eski4.683,254.780,83% 0,39
Yarım Altın Eski9.366,499.520,4% 0,39
Tam Altın Eski18.732,9819.129,22% 0,39
22 Ayar Bilezik2.680,352.770,64% 0,39
Gremse Altın Eski46.832,4647.749,35% 0,39
Reşat Lira Altın19.587,1619.895,56% 0,39
Reşat İkibuçuk Altın48.982,6350.107,34% 0,39
Reşat Beşibiryerde97.935,8100.214,69% 0,39
Ata Altın19.469,3419.807,14% 0,39
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.254100.214,69% 0,39
Hamit Altın19.439,8920.042,94% 0,39
Gümüş34,5734,6% 1,41