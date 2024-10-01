Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

100 ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL / ONS Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,09
Alış
2.935,63 TL
Satış
2.936,06 TL
Çeyrek Altın
%0,1
Alış
4.756,56 TL
Satış
4.834,44 TL
Yarım Altın
%0,1
Alış
9.513,12 TL
Satış
9.683,58 TL
Tam Altın
%0,1
Alış
18.967,52 TL
Satış
19.278,99 TL
ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
ONS Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.935,632.936,06% 0,09
ONS Altın2.650,152.651,03% 0,07
Çeyrek Altın4.756,564.834,44% 0,1
Yarım Altın9.513,129.683,58% 0,1
Tam Altın18.967,5219.278,99% 0,1
Cumhuriyet Altını19.407,9419.749,21% 0,1
Gremse Altın47.125,1948.050,54% 0,1
Has Altın2.922,922.923,89% 0,12
Çeyrek Altın Eski4.668,484.766,85% 0,1
Yarım Altın Eski9.336,959.492,55% 0,1
Tam Altın Eski18.673,9119.073,27% 0,1
22 Ayar Bilezik2.671,92.762,54% 0,1
Gremse Altın Eski46.684,7647.609,71% 0,1
Reşat Lira Altın19.525,3919.837,38% 0,1
Reşat İkibuçuk Altın48.828,1549.960,81% 0,1
Reşat Beşibiryerde97.626,9599.921,61% 0,1
Ata Altın19.407,9419.749,21% 0,1
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.956,7699.921,61% 0,1
Hamit Altın19.378,5819.984,32% 0,1
Gümüş34,1734,23% 0,32