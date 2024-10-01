100 ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL / ONS Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,09
Alış
2.935,63 TL
Satış
2.936,06 TL
Çeyrek Altın
%0,1
Alış
4.756,56 TL
Satış
4.834,44 TL
Yarım Altın
%0,1
Alış
9.513,12 TL
Satış
9.683,58 TL
Tam Altın
%0,1
Alış
18.967,52 TL
Satış
19.278,99 TL
ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
ONS Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.935,63
|2.936,06
|% 0,09
|ONS Altın
|2.650,15
|2.651,03
|% 0,07
|Çeyrek Altın
|4.756,56
|4.834,44
|% 0,1
|Yarım Altın
|9.513,12
|9.683,58
|% 0,1
|Tam Altın
|18.967,52
|19.278,99
|% 0,1
|Cumhuriyet Altını
|19.407,94
|19.749,21
|% 0,1
|Gremse Altın
|47.125,19
|48.050,54
|% 0,1
|Has Altın
|2.922,92
|2.923,89
|% 0,12
|Çeyrek Altın Eski
|4.668,48
|4.766,85
|% 0,1
|Yarım Altın Eski
|9.336,95
|9.492,55
|% 0,1
|Tam Altın Eski
|18.673,91
|19.073,27
|% 0,1
|22 Ayar Bilezik
|2.671,9
|2.762,54
|% 0,1
|Gremse Altın Eski
|46.684,76
|47.609,71
|% 0,1
|Reşat Lira Altın
|19.525,39
|19.837,38
|% 0,1
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.828,15
|49.960,81
|% 0,1
|Reşat Beşibiryerde
|97.626,95
|99.921,61
|% 0,1
|Ata Altın
|19.407,94
|19.749,21
|% 0,1
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.956,76
|99.921,61
|% 0,1
|Hamit Altın
|19.378,58
|19.984,32
|% 0,1
|Gümüş
|34,17
|34,23
|% 0,32