1000 Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,08
Alış
2.935,34 TL
Satış
2.935,72 TL
Çeyrek Altın
%0,03
Alış
4.754,12 TL
Satış
4.831,05 TL
Yarım Altın
%0,03
Alış
9.508,24 TL
Satış
9.676,78 TL
Tam Altın
%0,03
Alış
18.957,79 TL
Satış
19.265,45 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.935,34
|2.935,72
|% 0,08
|ONS Altın
|2.649,72
|2.650,06
|% 0,03
|Çeyrek Altın
|4.754,12
|4.831,05
|% 0,03
|Yarım Altın
|9.508,24
|9.676,78
|% 0,03
|Tam Altın
|18.957,79
|19.265,45
|% 0,03
|Cumhuriyet Altını
|19.397,99
|19.735,34
|% 0,03
|Gremse Altın
|47.101,01
|48.016,79
|% 0,03
|Has Altın
|2.920,66
|2.921,04
|% 0,02
|Çeyrek Altın Eski
|4.666,08
|4.763,5
|% 0,03
|Yarım Altın Eski
|9.332,16
|9.485,88
|% 0,03
|Tam Altın Eski
|18.664,33
|19.059,87
|% 0,03
|22 Ayar Bilezik
|2.670,52
|2.760,6
|% 0,03
|Gremse Altın Eski
|46.660,81
|47.576,27
|% 0,03
|Reşat Lira Altın
|19.515,37
|19.823,44
|% 0,03
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.803,1
|49.925,71
|% 0,03
|Reşat Beşibiryerde
|97.576,86
|99.851,42
|% 0,03
|Ata Altın
|19.397,99
|19.735,34
|% 0,03
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.908,56
|99.851,42
|% 0,03
|Hamit Altın
|19.368,64
|19.970,28
|% 0,03
|Gümüş
|34,16
|34,19
|% 0,19