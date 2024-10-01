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1000 Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,08
Alış
2.935,34 TL
Satış
2.935,72 TL
Çeyrek Altın
%0,03
Alış
4.754,12 TL
Satış
4.831,05 TL
Yarım Altın
%0,03
Alış
9.508,24 TL
Satış
9.676,78 TL
Tam Altın
%0,03
Alış
18.957,79 TL
Satış
19.265,45 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.935,342.935,72% 0,08
ONS Altın2.649,722.650,06% 0,03
Çeyrek Altın4.754,124.831,05% 0,03
Yarım Altın9.508,249.676,78% 0,03
Tam Altın18.957,7919.265,45% 0,03
Cumhuriyet Altını19.397,9919.735,34% 0,03
Gremse Altın47.101,0148.016,79% 0,03
Has Altın2.920,662.921,04% 0,02
Çeyrek Altın Eski4.666,084.763,5% 0,03
Yarım Altın Eski9.332,169.485,88% 0,03
Tam Altın Eski18.664,3319.059,87% 0,03
22 Ayar Bilezik2.670,522.760,6% 0,03
Gremse Altın Eski46.660,8147.576,27% 0,03
Reşat Lira Altın19.515,3719.823,44% 0,03
Reşat İkibuçuk Altın48.803,149.925,71% 0,03
Reşat Beşibiryerde97.576,8699.851,42% 0,03
Ata Altın19.397,9919.735,34% 0,03
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.908,5699.851,42% 0,03
Hamit Altın19.368,6419.970,28% 0,03
Gümüş34,1634,19% 0,19