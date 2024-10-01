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1000 Cumhuriyet Altını Ne Kadar ve Kaç TL / Cumhuriyet Altını Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.26
Alış
2.940,66 TL
Satış
2.941,06 TL
Çeyrek Altın
%0.21
Alış
4.761,34 TL
Satış
4.840,15 TL
Yarım Altın
%0.21
Alış
9.522,67 TL
Satış
9.695,01 TL
Tam Altın
%0.21
Alış
18.986,56 TL
Satış
19.301,75 TL
Cumhuriyet Altını Ne Kadar ve Kaç TL?
Cumhuriyet Altını
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.940,662.941,06% 0,26
ONS Altın2.652,12.652,46% 0,12
Çeyrek Altın4.761,344.840,15% 0,21
Yarım Altın9.522,679.695,01% 0,21
Tam Altın18.986,5619.301,75% 0,21
Cumhuriyet Altını19.427,4319.772,53% 0,21
Gremse Altın47.172,4948.107,26% 0,21
Has Altın2.925,952.926,35% 0,2
Çeyrek Altın Eski4.673,164.772,48% 0,21
Yarım Altın Eski9.346,339.503,76% 0,21
Tam Altın Eski18.692,6519.095,79% 0,21
22 Ayar Bilezik2.674,582.765,8% 0,21
Gremse Altın Eski46.731,6347.665,91% 0,21
Reşat Lira Altın19.544,9919.860,8% 0,21
Reşat İkibuçuk Altın48.877,1750.019,78% 0,21
Reşat Beşibiryerde97.724,95100.039,56% 0,21
Ata Altın19.427,4319.772,53% 0,21
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.051,08100.039,56% 0,21
Hamit Altın19.398,0320.007,91% 0,21
Gümüş34,2734,31% 0,54