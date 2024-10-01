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110 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.47
Alış
2.946,9 TL
Satış
2.947,21 TL
Çeyrek Altın
%0.33
Alış
4.767,6 TL
Satış
4.845,85 TL
Yarım Altın
%0.33
Alış
9.535,21 TL
Satış
9.706,43 TL
Tam Altın
%0.33
Alış
19.011,56 TL
Satış
19.324,49 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.946,92.947,21% 0,47
ONS Altın2.655,052.655,44% 0,23
Çeyrek Altın4.767,64.845,85% 0,33
Yarım Altın9.535,219.706,43% 0,33
Tam Altın19.011,5619.324,49% 0,33
Cumhuriyet Altını19.45319.795,82% 0,33
Gremse Altın47.234,648.163,95% 0,33
Has Altın2.928,972.929,44% 0,31
Çeyrek Altın Eski4.679,324.778,1% 0,33
Yarım Altın Eski9.358,639.514,96% 0,33
Tam Altın Eski18.717,2619.118,29% 0,33
22 Ayar Bilezik2.678,12.769,06% 0,33
Gremse Altın Eski46.793,1547.722,07% 0,33
Reşat Lira Altın19.570,7219.884,2% 0,33
Reşat İkibuçuk Altın48.941,5250.078,72% 0,33
Reşat Beşibiryerde97.853,6100.157,44% 0,33
Ata Altın19.45319.795,82% 0,33
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.174,9100.157,44% 0,33
Hamit Altın19.423,5720.031,49% 0,33
Gümüş34,3734,4% 0,82