12 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL / 22 Ayar Bilezik Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.43
Alış
2.945,61 TL
Satış
2.945,97 TL
Çeyrek Altın
%0.39
Alış
4.769,22 TL
Satış
4.848,41 TL
Yarım Altın
%0.39
Alış
9.538,44 TL
Satış
9.711,55 TL
Tam Altın
%0.39
Alış
19.017,99 TL
Satış
19.334,68 TL
22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL?
22 Ayar Bilezik
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
- 1 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 2 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 3 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 4 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 5 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 6 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 7 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 8 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 9 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 10 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 11 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 12 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 13 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 14 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 15 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 16 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 17 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 18 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 19 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 20 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 21 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 22 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 23 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 24 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 25 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 26 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 27 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 28 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 29 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 30 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 31 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 32 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 33 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 34 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 35 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 36 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 37 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 38 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 39 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 40 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 41 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 42 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 43 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 44 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 45 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 46 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 47 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 48 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 49 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 50 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 51 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 52 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 53 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 54 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 55 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 56 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 57 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 58 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 59 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 60 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 61 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 62 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 63 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 64 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 65 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 66 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 67 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 68 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 69 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 70 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 71 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 72 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 73 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 74 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 75 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 76 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 77 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 78 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 79 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 80 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 81 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 82 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 83 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 84 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 85 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 86 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 87 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 88 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 89 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 90 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 91 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 92 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 93 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 94 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 95 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 96 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 97 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 98 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 99 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 100 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 110 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 120 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 130 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 140 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 150 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 160 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 170 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 180 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 190 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 200 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 210 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 220 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 230 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 240 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 250 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 260 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 270 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 280 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 290 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 300 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 310 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 320 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 330 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 340 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 350 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 360 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 370 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 380 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 390 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 400 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 410 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 420 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 430 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 440 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 450 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 460 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 470 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 480 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 490 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 500 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 510 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 520 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 530 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 540 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 550 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 560 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 570 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 580 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 590 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 600 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 610 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 620 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 630 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 640 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 650 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 660 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 670 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 680 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 690 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 700 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 710 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 720 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 730 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 740 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 750 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 760 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 770 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 780 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 790 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 800 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 810 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 820 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 830 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 840 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 850 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 860 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 870 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 880 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 890 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 900 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 910 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 920 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 930 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 940 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 950 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 960 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 970 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 980 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 990 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
- 1000 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,61
|2.945,97
|% 0,43
|ONS Altın
|2.656,42
|2.656,74
|% 0,28
|Çeyrek Altın
|4.769,22
|4.848,41
|% 0,39
|Yarım Altın
|9.538,44
|9.711,55
|% 0,39
|Tam Altın
|19.017,99
|19.334,68
|% 0,39
|Cumhuriyet Altını
|19.459,59
|19.806,26
|% 0,39
|Gremse Altın
|47.250,58
|48.189,33
|% 0,39
|Has Altın
|2.930,88
|2.931,24
|% 0,37
|Çeyrek Altın Eski
|4.680,9
|4.780,62
|% 0,39
|Yarım Altın Eski
|9.361,8
|9.519,97
|% 0,39
|Tam Altın Eski
|18.723,59
|19.128,36
|% 0,39
|22 Ayar Bilezik
|2.679
|2.770,52
|% 0,39
|Gremse Altın Eski
|46.808,99
|47.747,22
|% 0,39
|Reşat Lira Altın
|19.577,34
|19.894,68
|% 0,39
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.958,08
|50.105,11
|% 0,39
|Reşat Beşibiryerde
|97.886,72
|100.210,22
|% 0,39
|Ata Altın
|19.459,59
|19.806,26
|% 0,39
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.206,77
|100.210,22
|% 0,39
|Hamit Altın
|19.430,15
|20.042,04
|% 0,39
|Gümüş
|34,43
|34,47
|% 1,04