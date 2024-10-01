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130 Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,19
Alış
2.938,19 TL
Satış
2.939,17 TL
Çeyrek Altın
%0,16
Alış
4.757,47 TL
Satış
4.837,3 TL
Yarım Altın
%0,16
Alış
9.514,94 TL
Satış
9.689,31 TL
Tam Altın
%0,16
Alış
18.971,15 TL
Satış
19.290,4 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.938,192.939,17% 0,19
ONS Altın2.650,152.651,03% 0,07
Çeyrek Altın4.757,474.837,3% 0,16
Yarım Altın9.514,949.689,31% 0,16
Tam Altın18.971,1519.290,4% 0,16
Cumhuriyet Altını19.411,6619.760,9% 0,16
Gremse Altın47.134,2148.078,97% 0,16
Has Altın2.923,52.924,47% 0,14
Çeyrek Altın Eski4.669,374.769,67% 0,16
Yarım Altın Eski9.338,749.498,17% 0,16
Tam Altın Eski18.677,4819.084,56% 0,16
22 Ayar Bilezik2.672,412.764,17% 0,16
Gremse Altın Eski46.693,7147.637,88% 0,16
Reşat Lira Altın19.529,1319.849,12% 0,16
Reşat İkibuçuk Altın48.837,5149.990,37% 0,16
Reşat Beşibiryerde97.645,6499.980,73% 0,16
Ata Altın19.411,6619.760,9% 0,16
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.974,7599.980,73% 0,16
Hamit Altın19.382,2919.996,15% 0,16
Gümüş34,1834,24% 0,34