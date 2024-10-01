140 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,31
Alış
2.942,32 TL
Satış
2.942,7 TL
Çeyrek Altın
%0,26
Alış
4.763,83 TL
Satış
4.842,16 TL
Yarım Altın
%0,26
Alış
9.527,66 TL
Satış
9.699,03 TL
Tam Altın
%0,26
Alış
18.996,51 TL
Satış
19.309,76 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.942,32
|2.942,7
|% 0,31
|ONS Altın
|2.653,41
|2.653,76
|% 0,17
|Çeyrek Altın
|4.763,83
|4.842,16
|% 0,26
|Yarım Altın
|9.527,66
|9.699,03
|% 0,26
|Tam Altın
|18.996,51
|19.309,76
|% 0,26
|Cumhuriyet Altını
|19.437,61
|19.780,73
|% 0,26
|Gremse Altın
|47.197,22
|48.127,22
|% 0,26
|Has Altın
|2.927,6
|2.927,99
|% 0,26
|Çeyrek Altın Eski
|4.675,61
|4.774,46
|% 0,26
|Yarım Altın Eski
|9.351,22
|9.507,7
|% 0,26
|Tam Altın Eski
|18.702,45
|19.103,71
|% 0,26
|22 Ayar Bilezik
|2.675,98
|2.766,95
|% 0,26
|Gremse Altın Eski
|46.756,12
|47.685,69
|% 0,26
|Reşat Lira Altın
|19.555,23
|19.869,04
|% 0,26
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.902,79
|50.040,54
|% 0,26
|Reşat Beşibiryerde
|97.776,17
|100.081,08
|% 0,26
|Ata Altın
|19.437,61
|19.780,73
|% 0,26
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.100,37
|100.081,08
|% 0,26
|Hamit Altın
|19.408,2
|20.016,22
|% 0,26
|Gümüş
|34,39
|34,42
|% 0,88