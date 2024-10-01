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140 Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,18
Alış
2.937,87 TL
Satış
2.938,84 TL
Çeyrek Altın
%0,07
Alış
4.757 TL
Satış
4.833,17 TL
Yarım Altın
%0,07
Alış
9.514,01 TL
Satış
9.681,02 TL
Tam Altın
%0,07
Alış
18.969,28 TL
Satış
19.273,91 TL
Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.937,872.938,84% 0,18
ONS Altın2.650,152.651,03% 0,07
Çeyrek Altın4.7574.833,17% 0,07
Yarım Altın9.514,019.681,02% 0,07
Tam Altın18.969,2819.273,91% 0,07
Cumhuriyet Altını19.409,7519.744% 0,07
Gremse Altın47.129,5648.037,86% 0,07
Has Altın2.922,52.923,47% 0,1
Çeyrek Altın Eski4.668,914.765,59% 0,07
Yarım Altın Eski9.337,829.490,05% 0,07
Tam Altın Eski18.675,6419.068,24% 0,07
22 Ayar Bilezik2.672,142.761,81% 0,07
Gremse Altın Eski46.689,147.597,14% 0,07
Reşat Lira Altın19.527,219.832,14% 0,07
Reşat İkibuçuk Altın48.832,6949.947,62% 0,07
Reşat Beşibiryerde97.636,0199.895,24% 0,07
Ata Altın19.409,7519.744% 0,07
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.965,4899.895,24% 0,07
Hamit Altın19.380,3819.979,05% 0,07
Gümüş34,1834,23% 0,32