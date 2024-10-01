15 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.27
Alış
2.940,85 TL
Satış
2.941,42 TL
Çeyrek Altın
%0.21
Alış
4.762,44 TL
Satış
4.839,81 TL
Yarım Altın
%0.21
Alış
9.524,88 TL
Satış
9.694,33 TL
Tam Altın
%0.21
Alış
18.990,96 TL
Satış
19.300,39 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.940,85
|2.941,42
|% 0,27
|ONS Altın
|2.652,2
|2.652,71
|% 0,13
|Çeyrek Altın
|4.762,44
|4.839,81
|% 0,21
|Yarım Altın
|9.524,88
|9.694,33
|% 0,21
|Tam Altın
|18.990,96
|19.300,39
|% 0,21
|Cumhuriyet Altını
|19.431,93
|19.771,13
|% 0,21
|Gremse Altın
|47.183,43
|48.103,86
|% 0,21
|Has Altın
|2.926,15
|2.926,71
|% 0,21
|Çeyrek Altın Eski
|4.674,25
|4.772,14
|% 0,21
|Yarım Altın Eski
|9.348,49
|9.503,09
|% 0,21
|Tam Altın Eski
|18.696,98
|19.094,44
|% 0,21
|22 Ayar Bilezik
|2.675,2
|2.765,6
|% 0,21
|Gremse Altın Eski
|46.742,46
|47.662,54
|% 0,21
|Reşat Lira Altın
|19.549,52
|19.859,39
|% 0,21
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.888,5
|50.016,25
|% 0,21
|Reşat Beşibiryerde
|97.747,6
|100.032,49
|% 0,21
|Ata Altın
|19.431,93
|19.771,13
|% 0,21
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.072,88
|100.032,49
|% 0,21
|Hamit Altın
|19.402,53
|20.006,5
|% 0,21
|Gümüş
|34,37
|34,42
|% 0,87