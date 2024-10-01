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16 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL / 22 Ayar Bilezik Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.43
Alış
2.945,61 TL
Satış
2.945,97 TL
Çeyrek Altın
%0.39
Alış
4.769,22 TL
Satış
4.848,41 TL
Yarım Altın
%0.39
Alış
9.538,44 TL
Satış
9.711,55 TL
Tam Altın
%0.39
Alış
19.017,99 TL
Satış
19.334,68 TL
22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL?
22 Ayar Bilezik
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.945,612.945,97% 0,43
ONS Altın2.656,422.656,74% 0,28
Çeyrek Altın4.769,224.848,41% 0,39
Yarım Altın9.538,449.711,55% 0,39
Tam Altın19.017,9919.334,68% 0,39
Cumhuriyet Altını19.459,5919.806,26% 0,39
Gremse Altın47.250,5848.189,33% 0,39
Has Altın2.930,882.931,24% 0,37
Çeyrek Altın Eski4.680,94.780,62% 0,39
Yarım Altın Eski9.361,89.519,97% 0,39
Tam Altın Eski18.723,5919.128,36% 0,39
22 Ayar Bilezik2.6792.770,52% 0,39
Gremse Altın Eski46.808,9947.747,22% 0,39
Reşat Lira Altın19.577,3419.894,68% 0,39
Reşat İkibuçuk Altın48.958,0850.105,11% 0,39
Reşat Beşibiryerde97.886,72100.210,22% 0,39
Ata Altın19.459,5919.806,26% 0,39
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.206,77100.210,22% 0,39
Hamit Altın19.430,1520.042,04% 0,39
Gümüş34,4334,47% 1,04