16 Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.12
Alış
2.936,57 TL
Satış
2.936,93 TL
Çeyrek Altın
%0.05
Alış
4.755,59 TL
Satış
4.832,24 TL
Yarım Altın
%0.05
Alış
9.511,19 TL
Satış
9.679,17 TL
Tam Altın
%0.05
Alış
18.963,66 TL
Satış
19.270,21 TL
Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.936,57
|2.936,93
|% 0,12
|ONS Altın
|2.649,48
|2.649,81
|% 0,02
|Çeyrek Altın
|4.755,59
|4.832,24
|% 0,05
|Yarım Altın
|9.511,19
|9.679,17
|% 0,05
|Tam Altın
|18.963,66
|19.270,21
|% 0,05
|Cumhuriyet Altını
|19.403,99
|19.740,22
|% 0,05
|Gremse Altın
|47.115,6
|48.028,65
|% 0,05
|Has Altın
|2.921,89
|2.922,25
|% 0,06
|Çeyrek Altın Eski
|4.667,53
|4.764,68
|% 0,05
|Yarım Altın Eski
|9.335,05
|9.488,23
|% 0,05
|Tam Altın Eski
|18.670,11
|19.064,58
|% 0,05
|22 Ayar Bilezik
|2.671,35
|2.761,28
|% 0,05
|Gremse Altın Eski
|46.675,26
|47.588,02
|% 0,05
|Reşat Lira Altın
|19.521,42
|19.828,34
|% 0,05
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.818,22
|49.938,05
|% 0,05
|Reşat Beşibiryerde
|97.607,08
|99.876,09
|% 0,05
|Ata Altın
|19.403,99
|19.740,22
|% 0,05
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.937,64
|99.876,09
|% 0,05
|Hamit Altın
|19.374,64
|19.975,22
|% 0,05
|Gümüş
|34,17
|34,2
|% 0,24