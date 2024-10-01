17 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,42
Alış
2.945,5 TL
Satış
2.945,89 TL
Çeyrek Altın
%0,37
Alış
4.769,86 TL
Satış
4.847,78 TL
Yarım Altın
%0,37
Alış
9.539,73 TL
Satış
9.710,3 TL
Tam Altın
%0,37
Alış
19.020,57 TL
Satış
19.332,19 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,5
|2.945,89
|% 0,42
|ONS Altın
|2.656,91
|2.657,26
|% 0,3
|Çeyrek Altın
|4.769,86
|4.847,78
|% 0,37
|Yarım Altın
|9.539,73
|9.710,3
|% 0,37
|Tam Altın
|19.020,57
|19.332,19
|% 0,37
|Cumhuriyet Altını
|19.462,23
|19.803,71
|% 0,37
|Gremse Altın
|47.256,99
|48.183,13
|% 0,37
|Has Altın
|2.930,77
|2.931,16
|% 0,36
|Çeyrek Altın Eski
|4.681,53
|4.780
|% 0,37
|Yarım Altın Eski
|9.363,07
|9.518,75
|% 0,37
|Tam Altın Eski
|18.726,14
|19.125,9
|% 0,37
|22 Ayar Bilezik
|2.679,37
|2.770,16
|% 0,37
|Gremse Altın Eski
|46.815,34
|47.741,08
|% 0,37
|Reşat Lira Altın
|19.580
|19.892,12
|% 0,37
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.964,72
|50.098,66
|% 0,37
|Reşat Beşibiryerde
|97.900
|100.197,33
|% 0,37
|Ata Altın
|19.462,23
|19.803,71
|% 0,37
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.219,55
|100.197,33
|% 0,37
|Hamit Altın
|19.432,78
|20.039,47
|% 0,37
|Gümüş
|34,46
|34,5
|% 1,11