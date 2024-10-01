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170 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.46
Alış
2.946,63 TL
Satış
2.947,01 TL
Çeyrek Altın
%0.42
Alış
4.771,37 TL
Satış
4.850,07 TL
Yarım Altın
%0.42
Alış
9.542,75 TL
Satış
9.714,89 TL
Tam Altın
%0.42
Alış
19.026,59 TL
Satış
19.341,32 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.946,632.947,01% 0,46
ONS Altın2.657,312.657,66% 0,32
Çeyrek Altın4.771,374.850,07% 0,42
Yarım Altın9.542,759.714,89% 0,42
Tam Altın19.026,5919.341,32% 0,42
Cumhuriyet Altını19.468,3819.813,06% 0,42
Gremse Altın47.271,9448.205,89% 0,42
Has Altın2.931,892.932,28% 0,4
Çeyrek Altın Eski4.683,014.782,26% 0,42
Yarım Altın Eski9.366,039.523,24% 0,42
Tam Altın Eski18.732,0619.134,94% 0,42
22 Ayar Bilezik2.680,222.771,47% 0,42
Gremse Altın Eski46.830,1447.763,63% 0,42
Reşat Lira Altın19.586,1919.901,51% 0,42
Reşat İkibuçuk Altın48.980,2150.122,33% 0,42
Reşat Beşibiryerde97.930,96100.244,66% 0,42
Ata Altın19.468,3819.813,06% 0,42
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.249,35100.244,66% 0,42
Hamit Altın19.438,9320.048,93% 0,42
Gümüş34,5334,56% 1,3