18 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,43
Alış
2.945,61 TL
Satış
2.945,97 TL
Çeyrek Altın
%0,39
Alış
4.769,22 TL
Satış
4.848,41 TL
Yarım Altın
%0,39
Alış
9.538,44 TL
Satış
9.711,55 TL
Tam Altın
%0,39
Alış
19.017,99 TL
Satış
19.334,68 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,61
|2.945,97
|% 0,43
|ONS Altın
|2.656,42
|2.656,74
|% 0,28
|Çeyrek Altın
|4.769,22
|4.848,41
|% 0,39
|Yarım Altın
|9.538,44
|9.711,55
|% 0,39
|Tam Altın
|19.017,99
|19.334,68
|% 0,39
|Cumhuriyet Altını
|19.459,59
|19.806,26
|% 0,39
|Gremse Altın
|47.250,58
|48.189,33
|% 0,39
|Has Altın
|2.930,88
|2.931,24
|% 0,37
|Çeyrek Altın Eski
|4.680,9
|4.780,62
|% 0,39
|Yarım Altın Eski
|9.361,8
|9.519,97
|% 0,39
|Tam Altın Eski
|18.723,59
|19.128,36
|% 0,39
|22 Ayar Bilezik
|2.679
|2.770,52
|% 0,39
|Gremse Altın Eski
|46.808,99
|47.747,22
|% 0,39
|Reşat Lira Altın
|19.577,34
|19.894,68
|% 0,39
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.958,08
|50.105,11
|% 0,39
|Reşat Beşibiryerde
|97.886,72
|100.210,22
|% 0,39
|Ata Altın
|19.459,59
|19.806,26
|% 0,39
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.206,77
|100.210,22
|% 0,39
|Hamit Altın
|19.430,15
|20.042,04
|% 0,39
|Gümüş
|34,43
|34,47
|% 1,04