190 Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,19
Alış
2.938,19 TL
Satış
2.939,17 TL
Çeyrek Altın
%0,16
Alış
4.757,47 TL
Satış
4.837,3 TL
Yarım Altın
%0,16
Alış
9.514,94 TL
Satış
9.689,31 TL
Tam Altın
%0,16
Alış
18.971,15 TL
Satış
19.290,4 TL
Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.938,19
|2.939,17
|% 0,19
|ONS Altın
|2.650,15
|2.651,03
|% 0,07
|Çeyrek Altın
|4.757,47
|4.837,3
|% 0,16
|Yarım Altın
|9.514,94
|9.689,31
|% 0,16
|Tam Altın
|18.971,15
|19.290,4
|% 0,16
|Cumhuriyet Altını
|19.411,66
|19.760,9
|% 0,16
|Gremse Altın
|47.134,21
|48.078,97
|% 0,16
|Has Altın
|2.923,5
|2.924,47
|% 0,14
|Çeyrek Altın Eski
|4.669,37
|4.769,67
|% 0,16
|Yarım Altın Eski
|9.338,74
|9.498,17
|% 0,16
|Tam Altın Eski
|18.677,48
|19.084,56
|% 0,16
|22 Ayar Bilezik
|2.672,41
|2.764,17
|% 0,16
|Gremse Altın Eski
|46.693,71
|47.637,88
|% 0,16
|Reşat Lira Altın
|19.529,13
|19.849,12
|% 0,16
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.837,51
|49.990,37
|% 0,16
|Reşat Beşibiryerde
|97.645,64
|99.980,73
|% 0,16
|Ata Altın
|19.411,66
|19.760,9
|% 0,16
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.974,75
|99.980,73
|% 0,16
|Hamit Altın
|19.382,29
|19.996,15
|% 0,16
|Gümüş
|34,18
|34,24
|% 0,34