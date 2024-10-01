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20 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.35
Alış
2.943,38 TL
Satış
2.943,68 TL
Çeyrek Altın
%0.26
Alış
4.765,4 TL
Satış
4.842,26 TL
Yarım Altın
%0.26
Alış
9.530,8 TL
Satış
9.699,23 TL
Tam Altın
%0.26
Alış
19.002,76 TL
Satış
19.310,16 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.943,382.943,68% 0,35
ONS Altın2.654,692.654,96% 0,21
Çeyrek Altın4.765,44.842,26% 0,26
Yarım Altın9.530,89.699,23% 0,26
Tam Altın19.002,7619.310,16% 0,26
Cumhuriyet Altını19.44419.781,14% 0,26
Gremse Altın47.212,7448.128,22% 0,26
Has Altın2.928,662.928,96% 0,29
Çeyrek Altın Eski4.677,154.774,55% 0,26
Yarım Altın Eski9.354,39.507,9% 0,26
Tam Altın Eski18.708,619.104,11% 0,26
22 Ayar Bilezik2.676,862.767% 0,26
Gremse Altın Eski46.771,547.686,68% 0,26
Reşat Lira Altın19.561,6719.869,45% 0,26
Reşat İkibuçuk Altın48.918,8750.041,57% 0,26
Reşat Beşibiryerde97.808,33100.083,15% 0,26
Ata Altın19.44419.781,14% 0,26
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.131,33100.083,15% 0,26
Hamit Altın19.414,5920.016,63% 0,26
Gümüş34,3534,38% 0,77