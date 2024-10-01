200 Ziynet Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ziynet Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.45
Alış
2.946,3 TL
Satış
2.946,73 TL
Çeyrek Altın
%0.39
Alış
4.771,61 TL
Satış
4.848,62 TL
Yarım Altın
%0.39
Alış
9.543,22 TL
Satış
9.711,98 TL
Tam Altın
%0.39
Alış
19.027,53 TL
Satış
19.335,54 TL
Ziynet Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ziynet Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.946,3
|2.946,73
|% 0,45
|ONS Altın
|2.657,62
|2.657,96
|% 0,33
|Çeyrek Altın
|4.771,61
|4.848,62
|% 0,39
|Yarım Altın
|9.543,22
|9.711,98
|% 0,39
|Tam Altın
|19.027,53
|19.335,54
|% 0,39
|Cumhuriyet Altını
|19.469,34
|19.807,14
|% 0,39
|Gremse Altın
|47.274,27
|48.191,48
|% 0,39
|Has Altın
|2.931,57
|2.931,99
|% 0,39
|Çeyrek Altın Eski
|4.683,25
|4.780,83
|% 0,39
|Yarım Altın Eski
|9.366,49
|9.520,4
|% 0,39
|Tam Altın Eski
|18.732,98
|19.129,22
|% 0,39
|22 Ayar Bilezik
|2.680,35
|2.770,64
|% 0,39
|Gremse Altın Eski
|46.832,46
|47.749,35
|% 0,39
|Reşat Lira Altın
|19.587,16
|19.895,56
|% 0,39
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.982,63
|50.107,34
|% 0,39
|Reşat Beşibiryerde
|97.935,8
|100.214,69
|% 0,39
|Ata Altın
|19.469,34
|19.807,14
|% 0,39
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.254
|100.214,69
|% 0,39
|Hamit Altın
|19.439,89
|20.042,94
|% 0,39
|Gümüş
|34,57
|34,6
|% 1,41