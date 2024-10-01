22 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.29
Alış
2.941,68 TL
Satış
2.942,07 TL
Çeyrek Altın
%0.15
Alış
4.761,67 TL
Satış
4.837,03 TL
Yarım Altın
%0.15
Alış
9.523,35 TL
Satış
9.688,77 TL
Tam Altın
%0.15
Alış
18.987,91 TL
Satış
19.289,33 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.941,68
|2.942,07
|% 0,29
|ONS Altın
|2.652,22
|2.652,58
|% 0,12
|Çeyrek Altın
|4.761,67
|4.837,03
|% 0,15
|Yarım Altın
|9.523,35
|9.688,77
|% 0,15
|Tam Altın
|18.987,91
|19.289,33
|% 0,15
|Cumhuriyet Altını
|19.428,8
|19.759,8
|% 0,15
|Gremse Altın
|47.175,83
|48.076,29
|% 0,15
|Has Altın
|2.926,06
|2.926,42
|% 0,2
|Çeyrek Altın Eski
|4.673,49
|4.769,4
|% 0,15
|Yarım Altın Eski
|9.346,99
|9.497,64
|% 0,15
|Tam Altın Eski
|18.693,97
|19.083,49
|% 0,15
|22 Ayar Bilezik
|2.674,77
|2.764,02
|% 0,15
|Gremse Altın Eski
|46.734,94
|47.635,23
|% 0,15
|Reşat Lira Altın
|19.546,37
|19.848,01
|% 0,15
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.880,63
|49.987,58
|% 0,15
|Reşat Beşibiryerde
|97.731,87
|99.975,16
|% 0,15
|Ata Altın
|19.428,8
|19.759,8
|% 0,15
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.057,74
|99.975,16
|% 0,15
|Hamit Altın
|19.399,41
|19.995,03
|% 0,15
|Gümüş
|34,42
|34,47
|% 1,03