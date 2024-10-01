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22 Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.12
Alış
2.936,57 TL
Satış
2.936,93 TL
Çeyrek Altın
%0.05
Alış
4.755,59 TL
Satış
4.832,24 TL
Yarım Altın
%0.05
Alış
9.511,19 TL
Satış
9.679,17 TL
Tam Altın
%0.05
Alış
18.963,66 TL
Satış
19.270,21 TL
Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.936,572.936,93% 0,12
ONS Altın2.649,482.649,81% 0,02
Çeyrek Altın4.755,594.832,24% 0,05
Yarım Altın9.511,199.679,17% 0,05
Tam Altın18.963,6619.270,21% 0,05
Cumhuriyet Altını19.403,9919.740,22% 0,05
Gremse Altın47.115,648.028,65% 0,05
Has Altın2.921,892.922,25% 0,06
Çeyrek Altın Eski4.667,534.764,68% 0,05
Yarım Altın Eski9.335,059.488,23% 0,05
Tam Altın Eski18.670,1119.064,58% 0,05
22 Ayar Bilezik2.671,352.761,28% 0,05
Gremse Altın Eski46.675,2647.588,02% 0,05
Reşat Lira Altın19.521,4219.828,34% 0,05
Reşat İkibuçuk Altın48.818,2249.938,05% 0,05
Reşat Beşibiryerde97.607,0899.876,09% 0,05
Ata Altın19.403,9919.740,22% 0,05
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.937,6499.876,09% 0,05
Hamit Altın19.374,6419.975,22% 0,05
Gümüş34,1734,2% 0,24