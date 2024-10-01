220 Beşli Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Beşli Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.37
Alış
2.943,99 TL
Satış
2.944,27 TL
Çeyrek Altın
%0.29
Alış
4.767,98 TL
Satış
4.843,93 TL
Yarım Altın
%0.29
Alış
9.535,97 TL
Satış
9.702,58 TL
Tam Altın
%0.29
Alış
19.013,07 TL
Satış
19.316,81 TL
Beşli Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Beşli Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.943,99
|2.944,27
|% 0,37
|ONS Altın
|2.655,59
|2.655,84
|% 0,25
|Çeyrek Altın
|4.767,98
|4.843,93
|% 0,29
|Yarım Altın
|9.535,97
|9.702,58
|% 0,29
|Tam Altın
|19.013,07
|19.316,81
|% 0,29
|Cumhuriyet Altını
|19.454,55
|19.787,95
|% 0,29
|Gremse Altın
|47.238,35
|48.144,8
|% 0,29
|Has Altın
|2.929,27
|2.929,55
|% 0,31
|Çeyrek Altın Eski
|4.679,69
|4.776,2
|% 0,29
|Yarım Altın Eski
|9.359,37
|9.511,17
|% 0,29
|Tam Altın Eski
|18.718,75
|19.110,69
|% 0,29
|22 Ayar Bilezik
|2.678,31
|2.767,96
|% 0,29
|Gremse Altın Eski
|46.796,87
|47.703,1
|% 0,29
|Reşat Lira Altın
|19.572,28
|19.876,29
|% 0,29
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.945,41
|50.058,81
|% 0,29
|Reşat Beşibiryerde
|97.861,38
|100.117,62
|% 0,29
|Ata Altın
|19.454,55
|19.787,95
|% 0,29
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.182,38
|100.117,62
|% 0,29
|Hamit Altın
|19.425,12
|20.023,52
|% 0,29
|Gümüş
|34,48
|34,52
|% 1,17