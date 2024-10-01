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220 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.37
Alış
2.943,99 TL
Satış
2.944,27 TL
Çeyrek Altın
%0.29
Alış
4.767,98 TL
Satış
4.843,93 TL
Yarım Altın
%0.29
Alış
9.535,97 TL
Satış
9.702,58 TL
Tam Altın
%0.29
Alış
19.013,07 TL
Satış
19.316,81 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.943,992.944,27% 0,37
ONS Altın2.655,592.655,84% 0,25
Çeyrek Altın4.767,984.843,93% 0,29
Yarım Altın9.535,979.702,58% 0,29
Tam Altın19.013,0719.316,81% 0,29
Cumhuriyet Altını19.454,5519.787,95% 0,29
Gremse Altın47.238,3548.144,8% 0,29
Has Altın2.929,272.929,55% 0,31
Çeyrek Altın Eski4.679,694.776,2% 0,29
Yarım Altın Eski9.359,379.511,17% 0,29
Tam Altın Eski18.718,7519.110,69% 0,29
22 Ayar Bilezik2.678,312.767,96% 0,29
Gremse Altın Eski46.796,8747.703,1% 0,29
Reşat Lira Altın19.572,2819.876,29% 0,29
Reşat İkibuçuk Altın48.945,4150.058,81% 0,29
Reşat Beşibiryerde97.861,38100.117,62% 0,29
Ata Altın19.454,5519.787,95% 0,29
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.182,38100.117,62% 0,29
Hamit Altın19.425,1220.023,52% 0,29
Gümüş34,4834,52% 1,17