24 Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Tam Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.35
Alış
2.943,38 TL
Satış
2.943,68 TL
Çeyrek Altın
%0.26
Alış
4.765,4 TL
Satış
4.842,26 TL
Yarım Altın
%0.26
Alış
9.530,8 TL
Satış
9.699,23 TL
Tam Altın
%0.26
Alış
19.002,76 TL
Satış
19.310,16 TL
Tam Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Tam Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.943,38
|2.943,68
|% 0,35
|ONS Altın
|2.654,69
|2.654,96
|% 0,21
|Çeyrek Altın
|4.765,4
|4.842,26
|% 0,26
|Yarım Altın
|9.530,8
|9.699,23
|% 0,26
|Tam Altın
|19.002,76
|19.310,16
|% 0,26
|Cumhuriyet Altını
|19.444
|19.781,14
|% 0,26
|Gremse Altın
|47.212,74
|48.128,22
|% 0,26
|Has Altın
|2.928,66
|2.928,96
|% 0,29
|Çeyrek Altın Eski
|4.677,15
|4.774,55
|% 0,26
|Yarım Altın Eski
|9.354,3
|9.507,9
|% 0,26
|Tam Altın Eski
|18.708,6
|19.104,11
|% 0,26
|22 Ayar Bilezik
|2.676,86
|2.767
|% 0,26
|Gremse Altın Eski
|46.771,5
|47.686,68
|% 0,26
|Reşat Lira Altın
|19.561,67
|19.869,45
|% 0,26
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.918,87
|50.041,57
|% 0,26
|Reşat Beşibiryerde
|97.808,33
|100.083,15
|% 0,26
|Ata Altın
|19.444
|19.781,14
|% 0,26
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.131,33
|100.083,15
|% 0,26
|Hamit Altın
|19.414,59
|20.016,63
|% 0,26
|Gümüş
|34,35
|34,38
|% 0,77