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250 18 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL / 18 Ayar Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.41
Alış
2.945,07 TL
Satış
2.945,51 TL
Çeyrek Altın
%0.34
Alış
4.768,03 TL
Satış
4.845,99 TL
Yarım Altın
%0.34
Alış
9.536,07 TL
Satış
9.706,72 TL
Tam Altın
%0.34
Alış
19.013,27 TL
Satış
19.325,05 TL
18 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
18 Ayar Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.945,072.945,51% 0,41
ONS Altın2.655,322.655,78% 0,25
Çeyrek Altın4.768,034.845,99% 0,34
Yarım Altın9.536,079.706,72% 0,34
Tam Altın19.013,2719.325,05% 0,34
Cumhuriyet Altını19.454,7619.796,4% 0,34
Gremse Altın47.238,8648.165,34% 0,34
Has Altın2.928,492.928,8% 0,28
Çeyrek Altın Eski4.679,744.778,24% 0,34
Yarım Altın Eski9.359,489.515,23% 0,34
Tam Altın Eski18.718,9519.118,84% 0,34
22 Ayar Bilezik2.678,342.769,14% 0,34
Gremse Altın Eski46.797,3847.723,46% 0,34
Reşat Lira Altın19.572,4919.884,77% 0,34
Reşat İkibuçuk Altın48.945,9450.080,17% 0,34
Reşat Beşibiryerde97.862,44100.160,34% 0,34
Ata Altın19.454,7619.796,4% 0,34
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.183,4100.160,34% 0,34
Hamit Altın19.425,3320.032,07% 0,34
Gümüş34,534,53% 1,2