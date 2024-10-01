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250 Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Eski Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.33
Alış
2.942,63 TL
Satış
2.943,08 TL
Çeyrek Altın
%0.31
Alış
4.764,32 TL
Satış
4.844,59 TL
Yarım Altın
%0.31
Alış
9.528,63 TL
Satış
9.703,91 TL
Tam Altın
%0.31
Alış
18.998,45 TL
Satış
19.319,47 TL
Çeyrek Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın Eski
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.942,632.943,08% 0,33
ONS Altın2.654,132.654,54% 0,2
Çeyrek Altın4.764,324.844,59% 0,31
Yarım Altın9.528,639.703,91% 0,31
Tam Altın18.998,4519.319,47% 0,31
Cumhuriyet Altını19.439,5919.790,67% 0,31
Gremse Altın47.202,0348.151,42% 0,31
Has Altın2.927,912.928,37% 0,27
Çeyrek Altın Eski4.676,094.776,86% 0,31
Yarım Altın Eski9.352,189.512,48% 0,31
Tam Altın Eski18.704,3619.113,31% 0,31
22 Ayar Bilezik2.676,252.768,34% 0,31
Gremse Altın Eski46.760,8947.709,66% 0,31
Reşat Lira Altın19.557,2319.879,03% 0,31
Reşat İkibuçuk Altın48.907,7750.065,69% 0,31
Reşat Beşibiryerde97.786,13100.131,39% 0,31
Ata Altın19.439,5919.790,67% 0,31
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.109,96100.131,39% 0,31
Hamit Altın19.410,1820.026,28% 0,31
Gümüş34,3434,38% 0,76