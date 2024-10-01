260 ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL / ONS Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.12
Alış
2.936,7 TL
Satış
2.937,1 TL
Çeyrek Altın
%0.07
Alış
4.758,26 TL
Satış
4.833,39 TL
Yarım Altın
%0.07
Alış
9.516,51 TL
Satış
9.681,46 TL
Tam Altın
%0.07
Alış
18.974,28 TL
Satış
19.274,78 TL
ONS Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
ONS Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.936,7
|2.937,1
|% 0,12
|ONS Altın
|2.649,39
|2.649,75
|% 0,02
|Çeyrek Altın
|4.758,26
|4.833,39
|% 0,07
|Yarım Altın
|9.516,51
|9.681,46
|% 0,07
|Tam Altın
|18.974,28
|19.274,78
|% 0,07
|Cumhuriyet Altını
|19.414,86
|19.744,9
|% 0,07
|Gremse Altın
|47.141,98
|48.040,04
|% 0,07
|Has Altın
|2.922,02
|2.922,41
|% 0,07
|Çeyrek Altın Eski
|4.670,14
|4.765,81
|% 0,07
|Yarım Altın Eski
|9.340,28
|9.490,48
|% 0,07
|Tam Altın Eski
|18.680,56
|19.069,11
|% 0,07
|22 Ayar Bilezik
|2.672,85
|2.761,94
|% 0,07
|Gremse Altın Eski
|46.701,4
|47.599,31
|% 0,07
|Reşat Lira Altın
|19.532,35
|19.833,05
|% 0,07
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.845,56
|49.949,89
|% 0,07
|Reşat Beşibiryerde
|97.661,74
|99.899,79
|% 0,07
|Ata Altın
|19.414,86
|19.744,9
|% 0,07
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.990,25
|99.899,79
|% 0,07
|Hamit Altın
|19.385,49
|19.979,96
|% 0,07
|Gümüş
|34,19
|34,24
|% 0,35