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27 14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL / 14 Ayar Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.43
Alış
2.945,88 TL
Satış
2.946,17 TL
Çeyrek Altın
%0.41
Alış
4.770,31 TL
Satış
4.849,67 TL
Yarım Altın
%0.41
Alış
9.540,61 TL
Satış
9.714,09 TL
Tam Altın
%0.41
Alış
19.022,33 TL
Satış
19.339,73 TL
14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
14 Ayar Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.945,882.946,17% 0,43
ONS Altın2.657,172.657,43% 0,31
Çeyrek Altın4.770,314.849,67% 0,41
Yarım Altın9.540,619.714,09% 0,41
Tam Altın19.022,3319.339,73% 0,41
Cumhuriyet Altını19.464,0219.811,43% 0,41
Gremse Altın47.261,3648.201,91% 0,41
Has Altın2.931,152.931,44% 0,37
Çeyrek Altın Eski4.681,974.781,87% 0,41
Yarım Altın Eski9.363,939.522,46% 0,41
Tam Altın Eski18.727,8619.133,36% 0,41
22 Ayar Bilezik2.679,622.771,24% 0,41
Gremse Altın Eski46.819,6647.759,69% 0,41
Reşat Lira Altın19.581,8119.899,87% 0,41
Reşat İkibuçuk Altın48.969,2450.118,19% 0,41
Reşat Beşibiryerde97.909,04100.236,39% 0,41
Ata Altın19.464,0219.811,43% 0,41
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.228,25100.236,39% 0,41
Hamit Altın19.434,5820.047,28% 0,41
Gümüş34,5434,58% 1,34