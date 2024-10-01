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27 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,44
Alış
2.945,98 TL
Satış
2.946,46 TL
Çeyrek Altın
%0,39
Alış
4.771,4 TL
Satış
4.848,88 TL
Yarım Altın
%0,39
Alış
9.542,8 TL
Satış
9.712,5 TL
Tam Altın
%0,39
Alış
19.026,7 TL
Satış
19.336,57 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.945,982.946,46% 0,44
ONS Altın2.657,72.658,13% 0,33
Çeyrek Altın4.771,44.848,88% 0,39
Yarım Altın9.542,89.712,5% 0,39
Tam Altın19.026,719.336,57% 0,39
Cumhuriyet Altını19.468,4919.808,19% 0,39
Gremse Altın47.272,2148.194,04% 0,39
Has Altın2.931,252.931,73% 0,38
Çeyrek Altın Eski4.683,044.781,09% 0,39
Yarım Altın Eski9.366,089.520,9% 0,39
Tam Altın Eski18.732,1619.130,24% 0,39
22 Ayar Bilezik2.680,232.770,79% 0,39
Gremse Altın Eski46.830,4147.751,9% 0,39
Reşat Lira Altın19.586,319.896,62% 0,39
Reşat İkibuçuk Altın48.980,4950.110,02% 0,39
Reşat Beşibiryerde97.931,52100.220,03% 0,39
Ata Altın19.468,4919.808,19% 0,39
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.249,88100.220,03% 0,39
Hamit Altın19.439,0420.044,01% 0,39
Gümüş34,5534,58% 1,36