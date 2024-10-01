280 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.41
Alış
2.945,07 TL
Satış
2.945,51 TL
Çeyrek Altın
%0.34
Alış
4.768,03 TL
Satış
4.845,99 TL
Yarım Altın
%0.34
Alış
9.536,07 TL
Satış
9.706,72 TL
Tam Altın
%0.34
Alış
19.013,27 TL
Satış
19.325,05 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,07
|2.945,51
|% 0,41
|ONS Altın
|2.655,32
|2.655,78
|% 0,25
|Çeyrek Altın
|4.768,03
|4.845,99
|% 0,34
|Yarım Altın
|9.536,07
|9.706,72
|% 0,34
|Tam Altın
|19.013,27
|19.325,05
|% 0,34
|Cumhuriyet Altını
|19.454,76
|19.796,4
|% 0,34
|Gremse Altın
|47.238,86
|48.165,34
|% 0,34
|Has Altın
|2.928,49
|2.928,8
|% 0,28
|Çeyrek Altın Eski
|4.679,74
|4.778,24
|% 0,34
|Yarım Altın Eski
|9.359,48
|9.515,23
|% 0,34
|Tam Altın Eski
|18.718,95
|19.118,84
|% 0,34
|22 Ayar Bilezik
|2.678,34
|2.769,14
|% 0,34
|Gremse Altın Eski
|46.797,38
|47.723,46
|% 0,34
|Reşat Lira Altın
|19.572,49
|19.884,77
|% 0,34
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.945,94
|50.080,17
|% 0,34
|Reşat Beşibiryerde
|97.862,44
|100.160,34
|% 0,34
|Ata Altın
|19.454,76
|19.796,4
|% 0,34
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.183,4
|100.160,34
|% 0,34
|Hamit Altın
|19.425,33
|20.032,07
|% 0,34
|Gümüş
|34,5
|34,53
|% 1,2