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29 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL / 22 Ayar Bilezik Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.4
Alış
2.944,91 TL
Satış
2.945,25 TL
Çeyrek Altın
%0.36
Alış
4.768,25 TL
Satış
4.847,16 TL
Yarım Altın
%0.36
Alış
9.536,5 TL
Satış
9.709,05 TL
Tam Altın
%0.36
Alış
19.014,13 TL
Satış
19.329,7 TL
22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL?
22 Ayar Bilezik
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.944,912.945,25% 0,4
ONS Altın2.655,822.656,12% 0,26
Çeyrek Altın4.768,254.847,16% 0,36
Yarım Altın9.536,59.709,05% 0,36
Tam Altın19.014,1319.329,7% 0,36
Cumhuriyet Altını19.455,6319.801,15% 0,36
Gremse Altın47.240,9848.176,91% 0,36
Has Altın2.930,192.930,52% 0,34
Çeyrek Altın Eski4.679,954.779,39% 0,36
Yarım Altın Eski9.359,899.517,52% 0,36
Tam Altın Eski18.719,7919.123,43% 0,36
22 Ayar Bilezik2.678,462.769,8% 0,36
Gremse Altın Eski46.799,4747.734,92% 0,36
Reşat Lira Altın19.573,3719.889,55% 0,36
Reşat İkibuçuk Altın48.948,1350.092,2% 0,36
Reşat Beşibiryerde97.866,82100.184,39% 0,36
Ata Altın19.455,6319.801,15% 0,36
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.187,62100.184,39% 0,36
Hamit Altın19.426,220.036,88% 0,36
Gümüş34,4134,45% 0,97