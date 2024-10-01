3 Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,14
Alış
2.936,53 TL
Satış
2.937,5 TL
Çeyrek Altın
%0,15
Alış
4.756,71 TL
Satış
4.837,12 TL
Yarım Altın
%0,15
Alış
9.513,43 TL
Satış
9.688,94 TL
Tam Altın
%0,15
Alış
18.968,13 TL
Satış
19.289,67 TL
Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.936,53
|2.937,5
|% 0,14
|ONS Altın
|2.650,15
|2.651,03
|% 0,07
|Çeyrek Altın
|4.756,71
|4.837,12
|% 0,15
|Yarım Altın
|9.513,43
|9.688,94
|% 0,15
|Tam Altın
|18.968,13
|19.289,67
|% 0,15
|Cumhuriyet Altını
|19.408,56
|19.760,15
|% 0,15
|Gremse Altın
|47.126,69
|48.077,16
|% 0,15
|Has Altın
|2.921,84
|2.922,82
|% 0,08
|Çeyrek Altın Eski
|4.668,63
|4.769,49
|% 0,15
|Yarım Altın Eski
|9.337,25
|9.497,81
|% 0,15
|Tam Altın Eski
|18.674,5
|19.083,84
|% 0,15
|22 Ayar Bilezik
|2.671,98
|2.764,07
|% 0,15
|Gremse Altın Eski
|46.686,26
|47.636,08
|% 0,15
|Reşat Lira Altın
|19.526,01
|19.848,37
|% 0,15
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.829,71
|49.988,48
|% 0,15
|Reşat Beşibiryerde
|97.630,06
|99.976,96
|% 0,15
|Ata Altın
|19.408,56
|19.760,15
|% 0,15
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.959,76
|99.976,96
|% 0,15
|Hamit Altın
|19.379,2
|19.995,39
|% 0,15
|Gümüş
|34,16
|34,22
|% 0,28