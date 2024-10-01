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32 Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,16
Alış
2.937,25 TL
Satış
2.938,23 TL
Çeyrek Altın
%0,1
Alış
4.757,26 TL
Satış
4.834,44 TL
Yarım Altın
%0,1
Alış
9.514,53 TL
Satış
9.683,58 TL
Tam Altın
%0,1
Alış
18.970,33 TL
Satış
19.278,99 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.937,252.938,23% 0,16
ONS Altın2.650,152.651,03% 0,07
Çeyrek Altın4.757,264.834,44% 0,1
Yarım Altın9.514,539.683,58% 0,1
Tam Altın18.970,3319.278,99% 0,1
Cumhuriyet Altını19.410,8219.749,21% 0,1
Gremse Altın47.132,1648.050,54% 0,1
Has Altın2.922,572.923,54% 0,1
Çeyrek Altın Eski4.669,174.766,85% 0,1
Yarım Altın Eski9.338,339.492,55% 0,1
Tam Altın Eski18.676,6719.073,27% 0,1
22 Ayar Bilezik2.672,292.762,54% 0,1
Gremse Altın Eski46.691,6747.609,71% 0,1
Reşat Lira Altın19.528,2819.837,38% 0,1
Reşat İkibuçuk Altın48.835,3849.960,81% 0,1
Reşat Beşibiryerde97.641,3999.921,61% 0,1
Ata Altın19.410,8219.749,21% 0,1
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.970,6699.921,61% 0,1
Hamit Altın19.381,4519.984,32% 0,1
Gümüş34,1734,22% 0,31