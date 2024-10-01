32 Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Çeyrek Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,16
Alış
2.937,25 TL
Satış
2.938,23 TL
Çeyrek Altın
%0,1
Alış
4.757,26 TL
Satış
4.834,44 TL
Yarım Altın
%0,1
Alış
9.514,53 TL
Satış
9.683,58 TL
Tam Altın
%0,1
Alış
18.970,33 TL
Satış
19.278,99 TL
Çeyrek Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Çeyrek Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.937,25
|2.938,23
|% 0,16
|ONS Altın
|2.650,15
|2.651,03
|% 0,07
|Çeyrek Altın
|4.757,26
|4.834,44
|% 0,1
|Yarım Altın
|9.514,53
|9.683,58
|% 0,1
|Tam Altın
|18.970,33
|19.278,99
|% 0,1
|Cumhuriyet Altını
|19.410,82
|19.749,21
|% 0,1
|Gremse Altın
|47.132,16
|48.050,54
|% 0,1
|Has Altın
|2.922,57
|2.923,54
|% 0,1
|Çeyrek Altın Eski
|4.669,17
|4.766,85
|% 0,1
|Yarım Altın Eski
|9.338,33
|9.492,55
|% 0,1
|Tam Altın Eski
|18.676,67
|19.073,27
|% 0,1
|22 Ayar Bilezik
|2.672,29
|2.762,54
|% 0,1
|Gremse Altın Eski
|46.691,67
|47.609,71
|% 0,1
|Reşat Lira Altın
|19.528,28
|19.837,38
|% 0,1
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.835,38
|49.960,81
|% 0,1
|Reşat Beşibiryerde
|97.641,39
|99.921,61
|% 0,1
|Ata Altın
|19.410,82
|19.749,21
|% 0,1
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.970,66
|99.921,61
|% 0,1
|Hamit Altın
|19.381,45
|19.984,32
|% 0,1
|Gümüş
|34,17
|34,22
|% 0,31