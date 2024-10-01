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33 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.29
Alış
2.941,68 TL
Satış
2.942,07 TL
Çeyrek Altın
%0.15
Alış
4.761,67 TL
Satış
4.837,03 TL
Yarım Altın
%0.15
Alış
9.523,35 TL
Satış
9.688,77 TL
Tam Altın
%0.15
Alış
18.987,91 TL
Satış
19.289,33 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.941,682.942,07% 0,29
ONS Altın2.652,222.652,58% 0,12
Çeyrek Altın4.761,674.837,03% 0,15
Yarım Altın9.523,359.688,77% 0,15
Tam Altın18.987,9119.289,33% 0,15
Cumhuriyet Altını19.428,819.759,8% 0,15
Gremse Altın47.175,8348.076,29% 0,15
Has Altın2.926,062.926,42% 0,2
Çeyrek Altın Eski4.673,494.769,4% 0,15
Yarım Altın Eski9.346,999.497,64% 0,15
Tam Altın Eski18.693,9719.083,49% 0,15
22 Ayar Bilezik2.674,772.764,02% 0,15
Gremse Altın Eski46.734,9447.635,23% 0,15
Reşat Lira Altın19.546,3719.848,01% 0,15
Reşat İkibuçuk Altın48.880,6349.987,58% 0,15
Reşat Beşibiryerde97.731,8799.975,16% 0,15
Ata Altın19.428,819.759,8% 0,15
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.057,7499.975,16% 0,15
Hamit Altın19.399,4119.995,03% 0,15
Gümüş34,4234,47% 1,03