37 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.33
Alış
2.942,63 TL
Satış
2.943,08 TL
Çeyrek Altın
%0.31
Alış
4.764,32 TL
Satış
4.844,59 TL
Yarım Altın
%0.31
Alış
9.528,63 TL
Satış
9.703,91 TL
Tam Altın
%0.31
Alış
18.998,45 TL
Satış
19.319,47 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.942,63
|2.943,08
|% 0,33
|ONS Altın
|2.654,13
|2.654,54
|% 0,2
|Çeyrek Altın
|4.764,32
|4.844,59
|% 0,31
|Yarım Altın
|9.528,63
|9.703,91
|% 0,31
|Tam Altın
|18.998,45
|19.319,47
|% 0,31
|Cumhuriyet Altını
|19.439,59
|19.790,67
|% 0,31
|Gremse Altın
|47.202,03
|48.151,42
|% 0,31
|Has Altın
|2.927,91
|2.928,37
|% 0,27
|Çeyrek Altın Eski
|4.676,09
|4.776,86
|% 0,31
|Yarım Altın Eski
|9.352,18
|9.512,48
|% 0,31
|Tam Altın Eski
|18.704,36
|19.113,31
|% 0,31
|22 Ayar Bilezik
|2.676,25
|2.768,34
|% 0,31
|Gremse Altın Eski
|46.760,89
|47.709,66
|% 0,31
|Reşat Lira Altın
|19.557,23
|19.879,03
|% 0,31
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.907,77
|50.065,69
|% 0,31
|Reşat Beşibiryerde
|97.786,13
|100.131,39
|% 0,31
|Ata Altın
|19.439,59
|19.790,67
|% 0,31
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.109,96
|100.131,39
|% 0,31
|Hamit Altın
|19.410,18
|20.026,28
|% 0,31
|Gümüş
|34,34
|34,38
|% 0,76