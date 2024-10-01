380 Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Gremse Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.41
Alış
2.945,13 TL
Satış
2.945,55 TL
Çeyrek Altın
%0.32
Alış
4.768,26 TL
Satış
4.845,39 TL
Yarım Altın
%0.32
Alış
9.536,51 TL
Satış
9.705,5 TL
Tam Altın
%0.32
Alış
19.014,16 TL
Satış
19.322,64 TL
Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Gremse Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,13
|2.945,55
|% 0,41
|ONS Altın
|2.656,11
|2.656,47
|% 0,27
|Çeyrek Altın
|4.768,26
|4.845,39
|% 0,32
|Yarım Altın
|9.536,51
|9.705,5
|% 0,32
|Tam Altın
|19.014,16
|19.322,64
|% 0,32
|Cumhuriyet Altını
|19.455,66
|19.793,92
|% 0,32
|Gremse Altın
|47.241,05
|48.159,32
|% 0,32
|Has Altın
|2.930,41
|2.930,82
|% 0,35
|Çeyrek Altın Eski
|4.679,95
|4.777,64
|% 0,32
|Yarım Altın Eski
|9.359,91
|9.514,04
|% 0,32
|Tam Altın Eski
|18.719,82
|19.116,45
|% 0,32
|22 Ayar Bilezik
|2.678,46
|2.768,79
|% 0,32
|Gremse Altın Eski
|46.799,55
|47.717,49
|% 0,32
|Reşat Lira Altın
|19.573,4
|19.882,29
|% 0,32
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.948,2
|50.073,91
|% 0,32
|Reşat Beşibiryerde
|97.866,98
|100.147,82
|% 0,32
|Ata Altın
|19.455,66
|19.793,92
|% 0,32
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.187,77
|100.147,82
|% 0,32
|Hamit Altın
|19.426,23
|20.029,56
|% 0,32
|Gümüş
|34,37
|34,41
|% 0,84