4 14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL / 14 Ayar Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.43
Alış
2.945,88 TL
Satış
2.946,17 TL
Çeyrek Altın
%0.41
Alış
4.770,31 TL
Satış
4.849,67 TL
Yarım Altın
%0.41
Alış
9.540,61 TL
Satış
9.714,09 TL
Tam Altın
%0.41
Alış
19.022,33 TL
Satış
19.339,73 TL
14 Ayar Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
14 Ayar Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.945,88
|2.946,17
|% 0,43
|ONS Altın
|2.657,17
|2.657,43
|% 0,31
|Çeyrek Altın
|4.770,31
|4.849,67
|% 0,41
|Yarım Altın
|9.540,61
|9.714,09
|% 0,41
|Tam Altın
|19.022,33
|19.339,73
|% 0,41
|Cumhuriyet Altını
|19.464,02
|19.811,43
|% 0,41
|Gremse Altın
|47.261,36
|48.201,91
|% 0,41
|Has Altın
|2.931,15
|2.931,44
|% 0,37
|Çeyrek Altın Eski
|4.681,97
|4.781,87
|% 0,41
|Yarım Altın Eski
|9.363,93
|9.522,46
|% 0,41
|Tam Altın Eski
|18.727,86
|19.133,36
|% 0,41
|22 Ayar Bilezik
|2.679,62
|2.771,24
|% 0,41
|Gremse Altın Eski
|46.819,66
|47.759,69
|% 0,41
|Reşat Lira Altın
|19.581,81
|19.899,87
|% 0,41
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.969,24
|50.118,19
|% 0,41
|Reşat Beşibiryerde
|97.909,04
|100.236,39
|% 0,41
|Ata Altın
|19.464,02
|19.811,43
|% 0,41
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.228,25
|100.236,39
|% 0,41
|Hamit Altın
|19.434,58
|20.047,28
|% 0,41
|Gümüş
|34,54
|34,58
|% 1,34