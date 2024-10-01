400 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Eski Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.28
Alış
2.941,42 TL
Satış
2.941,84 TL
Çeyrek Altın
%0.26
Alış
4.764,6 TL
Satış
4.842,16 TL
Yarım Altın
%0.26
Alış
9.529,19 TL
Satış
9.699,03 TL
Tam Altın
%0.26
Alış
18.999,56 TL
Satış
19.309,76 TL
Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın Eski
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:
- 1 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 2 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 3 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 4 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 5 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 6 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 7 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 8 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 9 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 10 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 11 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 12 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 13 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 14 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 15 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 16 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 17 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 18 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 19 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 20 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 21 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 22 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 23 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 24 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 25 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 26 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 27 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 28 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 29 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 30 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 31 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 32 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 33 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 34 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 35 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 36 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 37 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 38 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 39 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 40 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 41 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 42 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 43 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 44 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 45 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 46 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 47 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 48 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 49 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 50 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 51 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 52 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 53 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 54 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 55 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 56 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 57 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 58 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 59 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 60 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 61 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 62 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 63 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 64 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 65 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 66 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 67 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 68 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 69 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 70 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 71 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 72 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 73 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 74 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 75 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 76 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 77 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 78 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 79 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 80 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 81 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 82 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 83 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 84 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 85 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 86 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 87 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 88 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 89 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 90 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 91 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 92 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 93 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 94 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 95 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 96 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 97 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 98 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 99 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 100 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 110 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 120 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 130 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 140 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 150 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 160 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 170 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 180 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 190 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 200 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 210 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 220 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 230 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 240 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 250 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 260 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 270 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 280 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 290 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 300 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 310 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 320 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 330 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 340 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 350 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 360 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 370 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 380 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 390 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 400 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 410 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 420 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 430 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 440 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 450 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 460 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 470 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 480 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 490 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 500 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 510 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 520 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 530 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 540 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 550 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 560 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 570 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 580 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 590 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 600 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 610 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 620 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 630 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 640 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 650 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 660 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 670 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 680 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 690 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 700 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 710 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 720 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 730 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 740 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 750 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 760 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 770 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 780 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 790 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 800 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 810 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 820 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 830 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 840 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 850 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 860 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 870 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 880 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 890 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 900 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 910 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 920 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 930 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 940 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 950 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 960 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 970 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 980 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 990 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
- 1000 Yarım Altın Eski Ne Kadar ve Kaç TL
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.941,42
|2.941,84
|% 0,28
|ONS Altın
|2.653,76
|2.654,14
|% 0,18
|Çeyrek Altın
|4.764,6
|4.842,16
|% 0,26
|Yarım Altın
|9.529,19
|9.699,03
|% 0,26
|Tam Altın
|18.999,56
|19.309,76
|% 0,26
|Cumhuriyet Altını
|19.440,73
|19.780,73
|% 0,26
|Gremse Altın
|47.204,79
|48.127,22
|% 0,26
|Has Altın
|2.926,72
|2.927,14
|% 0,23
|Çeyrek Altın Eski
|4.676,36
|4.774,46
|% 0,26
|Yarım Altın Eski
|9.352,72
|9.507,7
|% 0,26
|Tam Altın Eski
|18.705,45
|19.103,71
|% 0,26
|22 Ayar Bilezik
|2.676,41
|2.766,95
|% 0,26
|Gremse Altın Eski
|46.763,62
|47.685,69
|% 0,26
|Reşat Lira Altın
|19.558,37
|19.869,04
|% 0,26
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.910,63
|50.040,54
|% 0,26
|Reşat Beşibiryerde
|97.791,85
|100.081,08
|% 0,26
|Ata Altın
|19.440,73
|19.780,73
|% 0,26
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.115,46
|100.081,08
|% 0,26
|Hamit Altın
|19.411,31
|20.016,22
|% 0,26
|Gümüş
|34,32
|34,35
|% 0,67