41 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0,4
Alış
2.944,91 TL
Satış
2.945,25 TL
Çeyrek Altın
%0,36
Alış
4.768,25 TL
Satış
4.847,16 TL
Yarım Altın
%0,36
Alış
9.536,5 TL
Satış
9.709,05 TL
Tam Altın
%0,36
Alış
19.014,13 TL
Satış
19.329,7 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.944,91
|2.945,25
|% 0,4
|ONS Altın
|2.655,82
|2.656,12
|% 0,26
|Çeyrek Altın
|4.768,25
|4.847,16
|% 0,36
|Yarım Altın
|9.536,5
|9.709,05
|% 0,36
|Tam Altın
|19.014,13
|19.329,7
|% 0,36
|Cumhuriyet Altını
|19.455,63
|19.801,15
|% 0,36
|Gremse Altın
|47.240,98
|48.176,91
|% 0,36
|Has Altın
|2.930,19
|2.930,52
|% 0,34
|Çeyrek Altın Eski
|4.679,95
|4.779,39
|% 0,36
|Yarım Altın Eski
|9.359,89
|9.517,52
|% 0,36
|Tam Altın Eski
|18.719,79
|19.123,43
|% 0,36
|22 Ayar Bilezik
|2.678,46
|2.769,8
|% 0,36
|Gremse Altın Eski
|46.799,47
|47.734,92
|% 0,36
|Reşat Lira Altın
|19.573,37
|19.889,55
|% 0,36
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.948,13
|50.092,2
|% 0,36
|Reşat Beşibiryerde
|97.866,82
|100.184,39
|% 0,36
|Ata Altın
|19.455,63
|19.801,15
|% 0,36
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.187,62
|100.184,39
|% 0,36
|Hamit Altın
|19.426,2
|20.036,88
|% 0,36
|Gümüş
|34,41
|34,45
|% 0,97