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420 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,31
Alış
2.942,32 TL
Satış
2.942,7 TL
Çeyrek Altın
%0,26
Alış
4.763,83 TL
Satış
4.842,16 TL
Yarım Altın
%0,26
Alış
9.527,66 TL
Satış
9.699,03 TL
Tam Altın
%0,26
Alış
18.996,51 TL
Satış
19.309,76 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.942,322.942,7% 0,31
ONS Altın2.653,412.653,76% 0,17
Çeyrek Altın4.763,834.842,16% 0,26
Yarım Altın9.527,669.699,03% 0,26
Tam Altın18.996,5119.309,76% 0,26
Cumhuriyet Altını19.437,6119.780,73% 0,26
Gremse Altın47.197,2248.127,22% 0,26
Has Altın2.927,62.927,99% 0,26
Çeyrek Altın Eski4.675,614.774,46% 0,26
Yarım Altın Eski9.351,229.507,7% 0,26
Tam Altın Eski18.702,4519.103,71% 0,26
22 Ayar Bilezik2.675,982.766,95% 0,26
Gremse Altın Eski46.756,1247.685,69% 0,26
Reşat Lira Altın19.555,2319.869,04% 0,26
Reşat İkibuçuk Altın48.902,7950.040,54% 0,26
Reşat Beşibiryerde97.776,17100.081,08% 0,26
Ata Altın19.437,6119.780,73% 0,26
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.100,37100.081,08% 0,26
Hamit Altın19.408,220.016,22% 0,26
Gümüş34,3934,42% 0,88