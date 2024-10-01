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420 Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Gremse Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.41
Alış
2.945,13 TL
Satış
2.945,55 TL
Çeyrek Altın
%0.32
Alış
4.768,26 TL
Satış
4.845,39 TL
Yarım Altın
%0.32
Alış
9.536,51 TL
Satış
9.705,5 TL
Tam Altın
%0.32
Alış
19.014,16 TL
Satış
19.322,64 TL
Gremse Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Gremse Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.945,132.945,55% 0,41
ONS Altın2.656,112.656,47% 0,27
Çeyrek Altın4.768,264.845,39% 0,32
Yarım Altın9.536,519.705,5% 0,32
Tam Altın19.014,1619.322,64% 0,32
Cumhuriyet Altını19.455,6619.793,92% 0,32
Gremse Altın47.241,0548.159,32% 0,32
Has Altın2.930,412.930,82% 0,35
Çeyrek Altın Eski4.679,954.777,64% 0,32
Yarım Altın Eski9.359,919.514,04% 0,32
Tam Altın Eski18.719,8219.116,45% 0,32
22 Ayar Bilezik2.678,462.768,79% 0,32
Gremse Altın Eski46.799,5547.717,49% 0,32
Reşat Lira Altın19.573,419.882,29% 0,32
Reşat İkibuçuk Altın48.948,250.073,91% 0,32
Reşat Beşibiryerde97.866,98100.147,82% 0,32
Ata Altın19.455,6619.793,92% 0,32
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.187,77100.147,82% 0,32
Hamit Altın19.426,2320.029,56% 0,32
Gümüş34,3734,41% 0,84