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460 Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Yarım Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.15
Alış
2.937,74 TL
Satış
2.937,97 TL
Çeyrek Altın
%0.09
Alış
4.755,94 TL
Satış
4.834,13 TL
Yarım Altın
%0.09
Alış
9.511,87 TL
Satış
9.682,96 TL
Tam Altın
%0.09
Alış
18.965,03 TL
Satış
19.277,76 TL
Yarım Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Yarım Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.937,742.937,97% 0,15
ONS Altın2.649,872.650,08% 0,03
Çeyrek Altın4.755,944.834,13% 0,09
Yarım Altın9.511,879.682,96% 0,09
Tam Altın18.965,0319.277,76% 0,09
Cumhuriyet Altını19.405,419.747,95% 0,09
Gremse Altın47.11948.047,48% 0,09
Has Altın2.923,052.923,28% 0,1
Çeyrek Altın Eski4.667,864.766,54% 0,09
Yarım Altın Eski9.335,739.491,95% 0,09
Tam Altın Eski18.671,4619.072,06% 0,09
22 Ayar Bilezik2.671,542.762,36% 0,09
Gremse Altın Eski46.678,6447.606,67% 0,09
Reşat Lira Altın19.522,8319.836,11% 0,09
Reşat İkibuçuk Altın48.821,7549.957,62% 0,09
Reşat Beşibiryerde97.614,1499.915,24% 0,09
Ata Altın19.405,419.747,95% 0,09
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın93.944,4399.915,24% 0,09
Hamit Altın19.376,0419.983,05% 0,09
Gümüş34,234,25% 0,37