470 Gram Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Gram Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.15
Alış
2.937,74 TL
Satış
2.937,97 TL
Çeyrek Altın
%0.09
Alış
4.755,94 TL
Satış
4.834,13 TL
Yarım Altın
%0.09
Alış
9.511,87 TL
Satış
9.682,96 TL
Tam Altın
%0.09
Alış
18.965,03 TL
Satış
19.277,76 TL
Gram Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Gram Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.937,74
|2.937,97
|% 0,15
|ONS Altın
|2.649,87
|2.650,08
|% 0,03
|Çeyrek Altın
|4.755,94
|4.834,13
|% 0,09
|Yarım Altın
|9.511,87
|9.682,96
|% 0,09
|Tam Altın
|18.965,03
|19.277,76
|% 0,09
|Cumhuriyet Altını
|19.405,4
|19.747,95
|% 0,09
|Gremse Altın
|47.119
|48.047,48
|% 0,09
|Has Altın
|2.923,05
|2.923,28
|% 0,1
|Çeyrek Altın Eski
|4.667,86
|4.766,54
|% 0,09
|Yarım Altın Eski
|9.335,73
|9.491,95
|% 0,09
|Tam Altın Eski
|18.671,46
|19.072,06
|% 0,09
|22 Ayar Bilezik
|2.671,54
|2.762,36
|% 0,09
|Gremse Altın Eski
|46.678,64
|47.606,67
|% 0,09
|Reşat Lira Altın
|19.522,83
|19.836,11
|% 0,09
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.821,75
|49.957,62
|% 0,09
|Reşat Beşibiryerde
|97.614,14
|99.915,24
|% 0,09
|Ata Altın
|19.405,4
|19.747,95
|% 0,09
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|93.944,43
|99.915,24
|% 0,09
|Hamit Altın
|19.376,04
|19.983,05
|% 0,09
|Gümüş
|34,2
|34,25
|% 0,37