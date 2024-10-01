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48 22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL / 22 Ayar Bilezik Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0,42
Alış
2.945,5 TL
Satış
2.945,89 TL
Çeyrek Altın
%0,37
Alış
4.769,86 TL
Satış
4.847,78 TL
Yarım Altın
%0,37
Alış
9.539,73 TL
Satış
9.710,3 TL
Tam Altın
%0,37
Alış
19.020,57 TL
Satış
19.332,19 TL
22 Ayar Bilezik Ne Kadar ve Kaç TL?
22 Ayar Bilezik
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.945,52.945,89% 0,42
ONS Altın2.656,912.657,26% 0,3
Çeyrek Altın4.769,864.847,78% 0,37
Yarım Altın9.539,739.710,3% 0,37
Tam Altın19.020,5719.332,19% 0,37
Cumhuriyet Altını19.462,2319.803,71% 0,37
Gremse Altın47.256,9948.183,13% 0,37
Has Altın2.930,772.931,16% 0,36
Çeyrek Altın Eski4.681,534.780% 0,37
Yarım Altın Eski9.363,079.518,75% 0,37
Tam Altın Eski18.726,1419.125,9% 0,37
22 Ayar Bilezik2.679,372.770,16% 0,37
Gremse Altın Eski46.815,3447.741,08% 0,37
Reşat Lira Altın19.58019.892,12% 0,37
Reşat İkibuçuk Altın48.964,7250.098,66% 0,37
Reşat Beşibiryerde97.900100.197,33% 0,37
Ata Altın19.462,2319.803,71% 0,37
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.219,55100.197,33% 0,37
Hamit Altın19.432,7820.039,47% 0,37
Gümüş34,4634,5% 1,11