480 Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Hamit Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.4
Alış
2.944,94 TL
Satış
2.945,22 TL
Çeyrek Altın
%0.42
Alış
4.767,02 TL
Satış
4.850,22 TL
Yarım Altın
%0.42
Alış
9.534,04 TL
Satış
9.715,18 TL
Tam Altın
%0.42
Alış
19.009,24 TL
Satış
19.341,91 TL
Hamit Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Hamit Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.944,94
|2.945,22
|% 0,4
|ONS Altın
|2.655,95
|2.656,21
|% 0,26
|Çeyrek Altın
|4.767,02
|4.850,22
|% 0,42
|Yarım Altın
|9.534,04
|9.715,18
|% 0,42
|Tam Altın
|19.009,24
|19.341,91
|% 0,42
|Cumhuriyet Altını
|19.450,63
|19.813,67
|% 0,42
|Gremse Altın
|47.228,83
|48.207,36
|% 0,42
|Has Altın
|2.930,21
|2.930,5
|% 0,34
|Çeyrek Altın Eski
|4.678,74
|4.782,41
|% 0,42
|Yarım Altın Eski
|9.357,49
|9.523,53
|% 0,42
|Tam Altın Eski
|18.714,98
|19.135,52
|% 0,42
|22 Ayar Bilezik
|2.677,77
|2.771,55
|% 0,42
|Gremse Altın Eski
|46.787,44
|47.765,09
|% 0,42
|Reşat Lira Altın
|19.568,33
|19.902,12
|% 0,42
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.935,54
|50.123,86
|% 0,42
|Reşat Beşibiryerde
|97.841,66
|100.247,72
|% 0,42
|Ata Altın
|19.450,63
|19.813,67
|% 0,42
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.163,4
|100.247,72
|% 0,42
|Hamit Altın
|19.421,2
|20.049,54
|% 0,42
|Gümüş
|34,52
|34,56
|% 1,29