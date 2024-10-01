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480 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı

Gram Altın
%0.28
Alış
2.941,42 TL
Satış
2.941,84 TL
Çeyrek Altın
%0.26
Alış
4.764,6 TL
Satış
4.842,16 TL
Yarım Altın
%0.26
Alış
9.529,19 TL
Satış
9.699,03 TL
Tam Altın
%0.26
Alış
18.999,56 TL
Satış
19.309,76 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Alış Fiyatı:
Satış Fiyatı:

Serbest Piyasa Altın Fiyatları

AlışSatışFark
Gram Altın2.941,422.941,84% 0,28
ONS Altın2.653,762.654,14% 0,18
Çeyrek Altın4.764,64.842,16% 0,26
Yarım Altın9.529,199.699,03% 0,26
Tam Altın18.999,5619.309,76% 0,26
Cumhuriyet Altını19.440,7319.780,73% 0,26
Gremse Altın47.204,7948.127,22% 0,26
Has Altın2.926,722.927,14% 0,23
Çeyrek Altın Eski4.676,364.774,46% 0,26
Yarım Altın Eski9.352,729.507,7% 0,26
Tam Altın Eski18.705,4519.103,71% 0,26
22 Ayar Bilezik2.676,412.766,95% 0,26
Gremse Altın Eski46.763,6247.685,69% 0,26
Reşat Lira Altın19.558,3719.869,04% 0,26
Reşat İkibuçuk Altın48.910,6350.040,54% 0,26
Reşat Beşibiryerde97.791,85100.081,08% 0,26
Ata Altın19.440,7319.780,73% 0,26
Ziynet Altın19.716,6720.103,48% 0
14 Ayar Altın1.756,021.757,51% 0
18 Ayar Altın2.248,932.250,85% 0
Beşli Altın94.115,46100.081,08% 0,26
Hamit Altın19.411,3120.016,22% 0,26
Gümüş34,3234,35% 0,67