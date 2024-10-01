490 Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Has Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.28
Alış
2.941,42 TL
Satış
2.941,84 TL
Çeyrek Altın
%0.26
Alış
4.764,6 TL
Satış
4.842,16 TL
Yarım Altın
%0.26
Alış
9.529,19 TL
Satış
9.699,03 TL
Tam Altın
%0.26
Alış
18.999,56 TL
Satış
19.309,76 TL
Has Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Has Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.941,42
|2.941,84
|% 0,28
|ONS Altın
|2.653,76
|2.654,14
|% 0,18
|Çeyrek Altın
|4.764,6
|4.842,16
|% 0,26
|Yarım Altın
|9.529,19
|9.699,03
|% 0,26
|Tam Altın
|18.999,56
|19.309,76
|% 0,26
|Cumhuriyet Altını
|19.440,73
|19.780,73
|% 0,26
|Gremse Altın
|47.204,79
|48.127,22
|% 0,26
|Has Altın
|2.926,72
|2.927,14
|% 0,23
|Çeyrek Altın Eski
|4.676,36
|4.774,46
|% 0,26
|Yarım Altın Eski
|9.352,72
|9.507,7
|% 0,26
|Tam Altın Eski
|18.705,45
|19.103,71
|% 0,26
|22 Ayar Bilezik
|2.676,41
|2.766,95
|% 0,26
|Gremse Altın Eski
|46.763,62
|47.685,69
|% 0,26
|Reşat Lira Altın
|19.558,37
|19.869,04
|% 0,26
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.910,63
|50.040,54
|% 0,26
|Reşat Beşibiryerde
|97.791,85
|100.081,08
|% 0,26
|Ata Altın
|19.440,73
|19.780,73
|% 0,26
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.115,46
|100.081,08
|% 0,26
|Hamit Altın
|19.411,31
|20.016,22
|% 0,26
|Gümüş
|34,32
|34,35
|% 0,67