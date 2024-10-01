50 Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL / Ata Altın Alış, Satış Fiyatı
Gram Altın
%0.36
Alış
2.943,65 TL
Satış
2.943,92 TL
Çeyrek Altın
%0.31
Alış
4.766,25 TL
Satış
4.844,63 TL
Yarım Altın
%0.31
Alış
9.532,51 TL
Satış
9.703,98 TL
Tam Altın
%0.31
Alış
19.006,18 TL
Satış
19.319,61 TL
Ata Altın Ne Kadar ve Kaç TL?
Ata Altın
Serbest Piyasa Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Fark
|Gram Altın
|2.943,65
|2.943,92
|% 0,36
|ONS Altın
|2.654,62
|2.654,86
|% 0,21
|Çeyrek Altın
|4.766,25
|4.844,63
|% 0,31
|Yarım Altın
|9.532,51
|9.703,98
|% 0,31
|Tam Altın
|19.006,18
|19.319,61
|% 0,31
|Cumhuriyet Altını
|19.447,5
|19.790,82
|% 0,31
|Gremse Altın
|47.221,23
|48.151,77
|% 0,31
|Has Altın
|2.928,93
|2.929,2
|% 0,3
|Çeyrek Altın Eski
|4.677,99
|4.776,89
|% 0,31
|Yarım Altın Eski
|9.355,98
|9.512,55
|% 0,31
|Tam Altın Eski
|18.711,96
|19.113,45
|% 0,31
|22 Ayar Bilezik
|2.677,34
|2.768,36
|% 0,31
|Gremse Altın Eski
|46.779,91
|47.710,01
|% 0,31
|Reşat Lira Altın
|19.565,18
|19.879,17
|% 0,31
|Reşat İkibuçuk Altın
|48.927,66
|50.066,06
|% 0,31
|Reşat Beşibiryerde
|97.825,9
|100.132,11
|% 0,31
|Ata Altın
|19.447,5
|19.790,82
|% 0,31
|Ziynet Altın
|19.716,67
|20.103,48
|% 0
|14 Ayar Altın
|1.756,02
|1.757,51
|% 0
|18 Ayar Altın
|2.248,93
|2.250,85
|% 0
|Beşli Altın
|94.148,24
|100.132,11
|% 0,31
|Hamit Altın
|19.418,07
|20.026,42
|% 0,31
|Gümüş
|34,37
|34,4
|% 0,82